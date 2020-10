iPhone 12 : 33% des utilisateurs Android envisagent de passer chez Apple

Les iPhone 12 vont rencontrer un certain succès auprès des utilisateurs Android, avance une étude de SellCell. Plus de 30% des utilisateurs d'un smartphone Android envisagent en effet d'acheter un des nouveaux iPhone d'Apple. Parmi les raisons principales évoquées par les sondés, on trouve le support logiciel d'iOS et le format factor compact de l'iPhone 12 Mini.

Une étude publiée par SellCell, un site de revente et de reprise de smartphones, a sondé l'intérêt des utilisateurs Android pour les iPhone 12. Dans le cadre de cette étude, le site a interrogé 2000 usagers Android âgés de plus de 18 ans et résidents aux Etats-Unis via un formulaire en ligne.

“Près de 33% des utilisateurs d'Android envisagent de se procurer un iPhone 12 en guise de prochain smartphone” annonce SellCell. C'est l'iPhone 12 Mini, le modèle le moins cher de la gamme, qui suscite le plus d'intérêt. 48,1% des sondés intéressés par les iPhone 12 opteraient pour cette variante, qui serait vendue autour des 600 dollars. En seconde position, avec 22,9%, on trouve l'iPhone 12 Pro Max, la déclinaison la plus chère de l'année (plus de 1100 dollars).

Une étude montre pourquoi iOS séduit certains utilisateurs Android

La raison principale évoquée par les sondés est le support logiciel d'iOS. En général, les iPhone profitent d'un support logiciel avoisinant les 5 ans. Par exemple, l'iPhone 6S lancé en 2015 a pu installer la mise à jour iOS 14 sans le moindre problème. En fait, tous les smartphones qui étaient déjà compatibles avec iOS 13 sont aussi compatibles avec iOS 14. Du côté des constructeurs Android, la plupart se contentent de 2 ans de mises à jour logicielles. Après deux ans, il n'est plus possible d'installer une nouvelle mise à jour d'Android. En conséquence, 55,09% des répondants envisagent de craquer pour un iPhone 12 afin de profiter des atouts d'iOS. De plus, on remarquera que 12.1% des sondés estiment qu‘iOS propose une meilleure expérience utilisateur qu'Android.

De plus, 48,8% des sondés se disent prêts à craquer pour l'iPhone 12 dans l'objectif de mieux protéger leur vie privée. En effet, Apple a fait du respect de la vie privée son cheval de bataille. Avec iOS 13, Apple a intégré plusieurs options permettant de protéger ses données personnelles, le bouton “se connecter avec Apple”. Cette fonctionnalité permet de se connecter à quantité de sites et de services sans créer de compte, et sans passer par Google ou Facebook, réputée pour collecter les données à des fins commerciales. La firme de Cupertino a continué sur sa lancée avec iOS 14. La dernière mise à jour d'iOS permet de limiter l'accès des applications à vos photos ou à votre géolocalisation. Par exemple, il est possible d'octroyer un accès à usage unique à votre position géographique à une application.

L'iPhone 12 Mini séduit les fans d'Android

36,9% des individus interrogés se disent aussi attirés par le form factor compact de l'iPhone 12 Mini. Aux dernières nouvelles, l'iPhone 12 Mini serait en effet construit autour d'un écran AMOLED de 5,45 pouces. C'est plus petit que la plupart des téléphones haut de gamme du marché. Depuis plusieurs années, les constructeurs ont délaissé les smartphones les plus compacts pour les phablettes sublimées de larges écrans. Avec des téléphones comme l'iPhone SE 2020 ou l'iPhone 12 Mini, Apple cherche à séduire les fans de formats réduits.

30.9% des usagers Android sondés mettent aussi en avant de “meilleurs prix”. Ils évoquent probablement les iPhone 12 Mini et iPhone 12 standard, dont le prix de départ reste contenu. Depuis l'arrivée de Tim Cook à la tête d'Apple, la marque californienne cherche à diversifier son offre. L'an dernier, Apple a ainsi lancé trois variantes d'iPhone 11, dont une déclinaison plus abordable à 809 euros, pour accompagner ses deux propositions haut de gamme.

Ils ne sont que 24.7% à mettre avant les nouveautés hardware des iPhone 12, dont un meilleur écran et un meilleur appareil photo. Parmi les fonctionnalités les plus attendues de la gamme, citons l'écran 120 Hz et le scanner LIDAR pour la réalité augmentée. Enfin, ils sont 19% à évoquer la compatibilité avec le réseau 5G, une première pour les iPhone.

Que pensez-vous des résultats de cette étude américaine ? Utilisateurs d'un smartphone Android, envisagez-vous aussi de craquer pour un des iPhone 12 cette année ? Pour quels raisons pourriez-vous rejoindre Apple ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SellCell