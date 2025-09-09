Votre Samsung Galaxy a été volé ou perdu ? Cette astuce géniale permet de facilement le retrouver

En seulement quelques manipulations, cette technique vous permettra d'augmenter drastiquement vos chances de retrouver votre smartphone Samsung Galaxy égaré ou volé. On vous explique tout.

Comme vous le savez probablement, plusieurs constructeurs offrent aujourd'hui des solutions pour retrouver un smartphone perdu ou volé. On pense évidemment à Apple ou Google avec les applis Localiser, ou encore à Samsung avec Find my Mobile.

Pour faire simple, ces applications permettent notamment de contrôler certaines fonctionnalités de votre appareil à distance. De cette manière, on peut par exemple recevoir la dernière position connue de son smartphone, ou encore verrouiller son écran ou déclencher un retour aux paramètres d'usine. Mais savez-vous qu'il existe une autre méthode méconnue et plutôt géniale pour augmenter drastiquement ses chances de retrouver un smartphone Samsung Galaxy perdu ou volé ? On vous explique tout.

Les routines Samsung, l'autre alternative

Depuis 2021, les smartphones Samsung offrent une fonctionnalité plutôt pratique, à savoir les routines BIXBY. Pour faire simple, cet outil exploite l'intelligence artificielle pour analyser et apprendre vos habitudes et préférences d'utilisation. Elle peut notamment définir automatiquement certains paramètres, prendre le contrôle d'applications à des moment spécifiques, optimiser la consommation de la batterie, etc.

Par exemple, votre smartphone pourra déterminer au bout d'un certain temps (une quinzaine de jours en moyenne) vos habitudes et agir en conséquence. Si vous travaillez le matin, il pourra mettre en sourdine les notifications et les réactiver à la pause du déjeuner ou activer un point d'accès mobile lorsque vous prenez le train en exploitant votre localisation. Vous avez compris l'idée.

En plus de proposer des routines recommandées selon votre profil, il est également possible de configurer des routines personnalisées. C'est justement cette fonctionnalité qui nous intéresse ici.

Comme le rapportent nos confrères du site Android Authority, un utilisateur du subreddit r/Samsung Galaxy a récemment partagé une routine bien spéciale qui, une fois configuré, renforce drastiquement vos chances de retrouver votre smartphone en cas de vol ou de perte. Et autant dire que sa méthode est tout bonnement géniale.

Mais concrètement, en quoi consiste-t-elle ? Cet utilisateur a créé une routine pour activer certaines fonctionnalités de son smartphone dès la réception d'un message/notification contenant des mots-clés bien spécifiques : à savoir téléphone perdu. Vous allez vite comprendre à quoi elle sert. Sans plus attendre, voyons ensemble comment configurer cette routine :

Activez l'application Bixby Routines , en passant soit via la liste des applications ou bien via l'icône dédiée dans la panneau des notifications

, en passant soit via la liste des applications ou bien via l'icône dédiée dans la panneau des notifications Appuyez maintenant sur l'icône Plus en haut à droite, puis Ajouter pour créer une routine personnalisée

en haut à droite, puis Ajouter pour créer une routine personnalisée Dans l'onglet Si , indiquez ce qui déclenchera cette routine

, indiquez ce qui déclenchera cette routine Cherchez dans la liste des évènements disponibles Notification reçue

Choisissez une ou plusieurs applications concernées comme Messages, Messenger, WhatsApp ou la messagerie que vous utilisez le plus

Sélectionnez maintenant Notification avec un mot-clé spécifique

Entrez “Téléphone perdu” en mots-clés et n'oubliez pas de sélectionner “Lorsqu'un mot-clé est trouvé” plutôt que “Lorsque tous les mots-clés sont trouvés”

Voici la première étape. Maintenant, il reste à déterminer ce que votre téléphone va faire lorsqu'il recevra un SMS avec ces fameux mots-clés . Rendez-vous maintenant dans l'onglet Alors pour indiquer ce que cette routine exécutera. Ici, on vous conseille d'ajouter ces différentes options, mais libre à vous de paramétrer le déclenchement d'autres fonctionnalités :

Connexions > Wi-Fi > Activé

Connexions > Données mobiles > Activé

Son et vibration > Mode et volume sonores > Régler le mode sonore sur “Son et régler le volume à 100 %

Sons et vibration > Vibrer pendant la sonnerie > Activé

Localisation > Localisation > Activé

Effets > un bip

Avec cette configuration, votre smartphone augmentera donc le volume au maximum, activera le Wi-Fi et les données mobiles, vibrera pendant la sonnerie, émettra un bip et activera la localisation après avoir reçu un message avec les mots-clés Téléphone perdu ! Autant dire cela augmentera drastiquement vos chances de le retrouver après l'avoir perdu ou bien après un vol. Bien entendu, cela ne remplace pas Find my Mobile, mais toute aide supplémentaire est bon à prendre dans ce genre de situation délicate ! N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette méthode plutôt intelligente dans les commentaires.