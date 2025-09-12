La meilleure protection antivol d’Android 16 ne sera pas accessible à tout le monde

Google cherche à sécuriser les smartphones sans compliquer leur usage. Une nouvelle évolution vise à mieux équilibrer sécurité et confort. Elle concernera directement les détenteurs d’une Pixel Watch récente.

Les vols de téléphones sont un problème majeur, et les constructeurs renforcent leurs systèmes pour protéger les données personnelles. Ces dispositifs de sécurité sont devenus très stricts, parfois au point de gêner les utilisateurs eux-mêmes. Le défi consiste donc à trouver une solution qui bloque les voleurs, sans pour autant compliquer la vie de ceux qui utilisent leur appareil au quotidien.

C’est dans ce cadre que Google prépare une mise à jour d’Android. La fonction Identity Check, déjà en place, oblige actuellement à utiliser l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour accéder à certaines données sensibles, surtout hors de la maison. Selon nos confrères d’Android Authority, cette vérification sera bientôt simplifiée si une Pixel Watch est connectée au smartphone. L’idée est de permettre l’utilisation d’un simple code ou mot de passe lorsque la montre est détectée à proximité.

Seule la Pixel Watch 3 pourra rendre la protection antivol d’Android 16 moins contraignante

Les premières traces de cette évolution ont été repérées dans la version bêta d’Android 16 QPR2. L’écran d’information décrit la nouvelle logique : si la montre est connectée, l’utilisateur pourra choisir entre ses données biométriques ou son code habituel pour ouvrir une application protégée. Cette option devrait réduire les blocages en situation réelle, par exemple lorsqu’un masque ou des gants empêchent l’identification biométrique. Google estime qu’il est très improbable qu’un voleur puisse subtiliser à la fois un téléphone et la montre qui l’accompagne. Cette souplesse devrait encourager plus d’utilisateurs à garder activée la fonction Identity Check, au lieu de la désactiver par confort.

Au lancement, cette nouveauté pourrait être réservée à la Pixel Watch 3 et aux modèles plus récents. Google n’a pas expliqué clairement pourquoi les premières générations seraient exclues, alors qu’elles disposent déjà d’un système de déverrouillage du smartphone. Certains évoquent la présence de puces UWB uniquement sur les dernières montres. Quelle que soit la raison, cette restriction risque de décevoir les premiers acheteurs. La fonctionnalité devrait arriver dans une mise à jour d’Android 16 prévue d’ici la fin de l’année.