Les mains de ce robot bougent comme celles des humains, démonstration en vidéo

Le robot humanoïde Allex possède des mains d'un nouveau genre capables de reproduire la finesse des mouvements digitaux humains. Le résultat, impressionnant, est visible en vidéo.

Construire un robot humanoïde, c'est facile. Du moins au sens strict du terme. Assurez-vous qu'il ait une tête, deux bras, deux jambes et le tour est joué. La difficulté, c'est faire en sorte qu'il reproduise nos mouvements. Ce n'est pas une obligation cela dit, mais si l'objectif est que le robot assiste les humains, voire les remplace dans certains tâches, c'est un préalable indispensable. À ce niveau-là, il y a des parties du corps plus simples à recréer que d'autres.

Prenez les jambes par exemple. Il y a quelques années, les ingénieurs avaient du mal à fabriquer un robot capable de monter des marches, enjamber des obstacles ou courir. Aujourd'hui c'est un aspect à peu près maîtrisé. En revanche, on ne peut pas en dire autant sur le mouvement des doigts. Nos mains sont en effet capables de motricité très fine, avec une sensibilité très élevée. Un vrai défi que semble avoir relevé l'entreprise sud-coréenne WIRobotics avec brio.

Le robot Allex bouge les mains comme nous, c'est bluffant

La vidéo ci-dessous présente Allex, pour ALL EXperience. Il propose “une détection de force et une conformité du corps entier semblables à celles d'un humain au niveau des bras, des doigts et de la taille“. On suppose qu'Allex s'arrête pour l'instant à cette dernière puisque le bas de son corps n'est pas révélé. Ce qui impressionne surtout, ce sont ses doigts. Regardez comment ils bougent, on dirait ceux d'un humain.

“ALLEX va au-delà de la simple reproduction du mouvement humain : c'est le premier robot qui expérimente et réagit véritablement au monde réel“, explique Yong-Jae Kim, co-PDG et directeur technique de WIRobotics. Les ambitions à court terme de la firme sont claires : “Notre objectif est de fournir d'ici 2030 une plateforme humanoïde polyvalente, utilisable par tous au quotidien. Nous ouvrirons une nouvelle ère de la robotique polyvalente, où précision et flexibilité cohabitent“. D'ici là, Allex aura sûrement gagné des jambes.