Les premières images de l’iPhone 13 et du P50, le prix de la voiture Xiaomi, le récap de la semaine

Le Huawei P50 et l'iPhone 13 ont droit de nouveau rendu, Xiaomi révèle le prix de sa future voiture électrique, Mark Zuckerberg a un compte sur Signal… voici le récap des actus de la semaine.

S'il n'existe pas nécessairement une période pour les fuites, il existe définitivement une période pour les rendus 3D de smartphone. À l'aube de la sortie du Huawei P50, le prochain flagship a déjà eu droit à plusieurs design non officiels, qui peinent à se mettre d'accord sur la disposition de ses capteurs photo. La chose s'avère moins compliquée pour l'iPhone 13 : les leakers semblent tous se mettre d'accord sur le design du téléphone. Ce qui ne sera pas le cas des aficionados de Xiaomi, dont certains ne manqueront pas d'être déçus par le prix de sa voiture électrique à venir. Enfin, faites attention à ce message frauduleux qui circule sur WhatsApp. Mark Zuckerberg a déjà pris une décision : il est sur Signal.

Une nouvelle méthode de piratage circule sur WhatsApp

Si vous recevez un message comprenant un code de connexion à WhatsApp, on vous déconseille fortement d'y répondre. Du moins si la requête ne vient pas de vous, car il s'en suivra le SMS suivant : “Bonjour, désolé je vous ai envoyé un code à 6 chiffres par SMS par erreur, pouvez-vous me le transférer s'il vous plaît? C'est urgent”. Ce message est envoyé depuis le compte d'un de vos contacts, ce qui risque de fausser encore plus les pistes. En réalité, le contact en question s'est fait pirater son compte, et vous êtes le prochain sur la liste. Comme vous vous en doutez, les pirates configurent en parallèle un compte avec vos identifiants. En leur transmettant le code, ils en prendront le contrôle.

La voiture de Xiaomi coûtera plus de 12 00 0 €

Et c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espéraient que la firme chinoise ferait baisser les prix dans le domaine. Le véhicule sera en effet vendu entre 100 000 et 300 000 yuans chinois, en fonction des options choisies à l'achat par l'utilisateur. En France, on devrait donc s'attendre à un prix entre 12 853 et 38 552 euros hors taxe. Plus que prévu donc, pour une marque qui a pour habitude de concurrencer les prix dans ses secteurs d'activité. Le développement, quant à lui, est sur le point de commencer. La voiture devrait faire son arrivée en 2023. On ne sait pas encore si les Européens y auront droit.

Un nouveau rendu pour le Huawei P50…

À chaque nouveau rendu, une nouvelle disposition des capteurs photo. Lors de la publication des premiers rendus non officiels des Huawei P50, il avait été précisé que la position des appareils photo était susceptible de changer. Difficile en effet de prévoir avec certitude ce que la firme chinoise va faire de ses deux immenses cercles sur la face arrière de son flagship. Différents designers ont tenté de relever le défi, Waqar Khan étant le dernier en date. Celui-ci penche pour un dispositif à quatre capteurs, deux dans chaque module. Cela semble néanmoins peu probable, puisque de précédentes fuites ont déjà indiqué que Huawei avait opté pour un total de 3 capteurs. Comme toujours, affaire à suivre.

… Ainsi que pour l'iPhone 13

Cette fois, pas de nouveauté du côté de l'iPhone 13. Ce nouveau rendu confirme en effet le design apparu sur les précédentes propositions, ce qui mène à penser qu'il s'agit bel et bien de celui retenu par Apple. À noter en revanche l'annonce des coloris qui seront proposés, blanc, doré et bleu. Bien qu'il ne soit pas présent à l'image, il est très probable qu'un coloris noir soit également disponible à la vente. On imagine mal la firme de Cupertino faire l'impasse sur la teinte emblématique de l'iPhone depuis ses débuts. Le designer apporte également quelques informations mineures, car prévisibles, comme la présence d'un écran 120 Hz et “de meilleures caméras”.

Mark Zuckerberg préfère Signal aux messageries Facebook

C'est que révèle l'immense fuite de données du week-end dernier dont a été victime Facebook et ses utilisateurs. Le numéro du milliardaire a été retrouvé dans la gigantesque base de données par Dave Walker, chercheur en sécurité informatique. Ce dernier indique avoir également vérifié sa date de naissance, afin de confirmer qu'il s'agit réellement du patron de Facebook. Par curiosité, le chercheur a souhaité savoir si Mark Zuckerberg possédait un compte Signal. Il s'avère donc que c'est le cas. Cela ne veut pas dire qu'il l'utilise activement, mais l'information est assez cocasse pour être soulignée. Elle l'est cependant moins pour les 533 millions de personnes, dont presque 20 millions de Français, qui voient leurs données circuler librement sur le web.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, Phonandroid a pu tester le nouveau SUV électrique d'Aiways et deux smartphones milieu de gamme très prometteurs. Vous ne connaissez peut-être pas le constructeur Aiways, mais la U5 saura vous convaincre d'y jeter un oeil. Malgré un design peu conventionnel, le véhicule parvient à offrir des prestations haut de gamme pour un prix de 39 300 €. On apprécie son confort et l'espace proposé à l'intérieur, malgré une charge quelque peu limitée. L'Oppo Find X3 Neo, lui, est sans aucun doute la plus grande réussite de la firme. Grâce à sa batterie tout aussi puissante que son interface, le smartphone se place au niveau d'un Mi 11 ou d'un Galaxy S21 pour seulement 799€. L'amélioration reste à faire sur l'audio et la photo. Enfin, Samsung frappe fort avec le Galaxy A52 5G, véritable étendard des milieu de gamme cette année. Son design réussi, son autonomie convaincante et son appareil photo polyvalent en font un smartphone impressionnant pour son prix fixé à 449 €. Quelques sacrifices sont bien sûr à prévoir, comme la charge assez lente et non compatible à l'induction.