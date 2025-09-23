Trois accidents pour le premier jour des tests du robotaxi de Tesla

Pour la grande première de ses robotaxis autonomes, Tesla a dû gérer trois accidents de la circulation. Au moins un d'entre eux paraît provenir d'une défaillance du système.

Les robotaxis de Tesla ont accueilli leurs premiers clients au début de l'été, mais le lancement, encore limité, de ce nouveau service, a connu quelques déconvenues. Comme le rapporte Forbes, le constructeur automobile a recensé pas moins de trois accidents avec ses véhicules de transport de passagers autonomes dès le premier jour, le 1er juillet 2025.

Deux de ces accidents ont impliqué une autre voiture qui a percuté l'arrière du Model Y utilisé pour les tests (le robotaxi dans sa version finale sera un modèle indépendant, qui n'est pas vendu dans le commerce). D'après les premiers éléments à disposition, il semble qu'au moins un de ces accidents n'est pas directement imputable au système de la Tesla.

Les robotaxis de Tesla pas épargnés par les accidents pour la première

Pour le troisième accident, la situation est différente. Il s'agit d'une Model Y qui a percuté un objet immobile, qui n'aurait pas été détecté, à faible vitesse. L'opérateur de sécurité à bord du véhicule a été légèrement blessé. En fait, un quatrième accident a même été relevé. Mais il n'est pas inclus dans les statistiques officielles, car il s'est produit sur un parking. On n'en sait pas vraiment plus : les détails des rapports d'accident qu'a pu consulter Forbes ont été censurés par Tesla.

Tesla a choisi Austin, au Texas, pour tester ses taxis autonomes. L'État est plébiscité par les entreprises spécialisées dans ce domaine pour sa législation plus souple qu'en Californie, où les technologies sont pourtant développées, ainsi que ses routes très larges et en ligne droite, idéales pour éprouver les systèmes de conduite. Des concurrents comme Waymo et Zoox ont également misé sur le Texas pour lancer leurs voitures autonomes sur la route.

Quelques jours avant l'introduction des Robotaxi dans la circulation texane, Elon Musk avait déclaré : “Nous sommes très paranoïaques en matière de sécurité”. Il semble que de petits réglages soient encore nécessaires pour améliorer la fiabilité du FSD et pour qu'on puisse être conduit de l'ouest à l'est des États-Unis, promesse de longue date de Tesla.