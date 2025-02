Les premières critiques de Captain America Brave New World sont tombées, que vaut le remplaçant de Steve Rogers ?

Captain America 4 est sorti ce mercredi 12 février. Les langues des premières critiques se délient pour donner leur avis sur le film censé préparer Avengers 5 et 6. Alors, verdict ?

À la fin du film Avengers Endgame, un Steve Rogers (Captain America) désormais âgé met un poids important sur les épaules de Sam Wilson (le Faucon) en lui transmettant son fameux bouclier en vibranium si emblématique. Une passation symbolique à l'écran qui se double d'une autre dans la vraie vie : l'acteur Anthony Mackie a la lourde tâche de succéder à Chris Evans dans un rôle que ce dernier a incarné des années durant.

La concrétisation de ce grand changement pour le Marvel Cinematic Universe se manifeste aujourd'hui, 12 février 2025, avec la sortie en salles de Captain America Brave New World. Sam Wilson endosse un costume mélangeant celui du Captain et du Faucon pour lutter notamment contre le Hulk Rouge, alias Thaddeus “Thunderbolt” Ross, le président des États-Unis. Le personnage est incarné par Harrisson Ford, en remplacement de son acteur original William Hurt, décédé en 2022.

Est-ce que Captain America Brave New World vaut le coup ? Voici l'avis des premières critiques

Sans surprise, les réactions américaines diffèrent des nôtres. Au Pays de l'Oncle Sam, on salue la performance d'Antony Mackie en la qualifiant de “retour en forme pour le MCU principal après une série de déceptions“. Les spectateurs relèvent aussi la capacité du film à délivrer un “message qui en vaut la peine en des temps propices à la division“. Une référence à la situation politique des États-Unis après la réélection de Donald Trump.

Lire aussi – Le MCU glisse cet indice clé sur l’arrivée des X-Men dans Captain America 4

En France, ces considérations politiques passent au second plan et le constat est bien plus mitigé. Le consensus global est clair (pour le moment) : Captain America Brave New World est un film moyen. Divertissant grâce à ses effets spéciaux et ses scènes d'action efficaces, mais plat pour le reste. Comme le résume Les Échos : “Cette petite aventure du Captain n'est pas à même de renouveler la formule et baigne dans la sauce habituelle : combats de titans, amitiés viriles, musiques tonitruantes et bavardages“. Vous voilà prévenu.