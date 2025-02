Le MCU glisse cet indice clé sur l’arrivée des X-Men dans Captain America 4

Marvel Studios intègre progressivement des éléments liés aux X-Men dans son univers cinématographique. Le prochain film Captain America: Brave New World mettra en avant l’adamantium, un métal emblématique des mutants.

Depuis plus de dix ans, le MCU construit son univers en liant ses films autour d’un récit commun. Chaque nouvelle production introduit des éléments qui serviront plus tard à enrichir l’histoire globale. Cette approche a déjà été utilisée pour amener des personnages majeurs comme Thanos, introduit en arrière-plan avant de devenir l’ennemi principal des Avengers. Aujourd’hui, Marvel Studios applique cette stratégie aux X-Men, dont l’intégration se prépare progressivement.

L’un des éléments clés de cette transition est l’introduction de l’adamantium dans Captain America: Brave New World. Ce métal légendaire, surtout connu pour être lié à Wolverine, fera son apparition dans l’intrigue du film. Son introduction ne se limite pas à un simple clin d’œil aux fans : elle servira également à poser les bases d’un conflit mondial autour de cette ressource rare pour préparer l’arrivée des mutants dans le MCU.

Captain America 4 utilise l’adamantium pour poser les bases des X-Men dans le MCU

Le producteur Nate Moore a confirmé que l’adamantium jouera un rôle important dans Brave New World. Selon lui, son introduction sert avant tout à illustrer des tensions géopolitiques entre différentes nations. Cependant, il reconnaît que cet élément est aussi une manière subtile de préparer le terrain pour les X-Men. Marvel Studios ne veut pas introduire les mutants de manière soudaine, mais plutôt disperser des indices au fil des films pour rendre leur arrivée plus naturelle.

Cette approche a déjà commencé dans le MCU. Black Panther: Wakanda Forever a révélé que Namor était un mutant, et la série Ms. Marvel a suggéré que son héroïne pourrait en être une aussi. Par ailleurs, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et le très attendu Deadpool & Wolverine ont déjà permis d’apercevoir des personnages issus des anciens films X-Men. L’introduction de l’adamantium dans Brave New World s’inscrit donc dans cette continuité.

Même si Marvel Studios n’a pas encore officiellement annoncé de film X-Men dans le MCU, il ne fait aucun doute que la franchise construit un chemin solide vers leur arrivée. Cette progression maîtrisée rappelle la montée en puissance de Thanos avant Avengers: Infinity War, ce qui pourrait garantir une introduction réussie des mutants.