Pixel 6 : Google a doublé la production par rapport au Pixel 5 pour s’attaquer à Apple et Samsung

Google a de grandes ambitions pour le Pixel 6. Alors que le smartphone s’apprête à être présenté ce soir, la firme de Mountain View aurait commandé la production de 7 millions d’exemplaires à ses fournisseurs, soit deux fois plus que pour le Pixel 5. De cette manière, elle souhaite gratter les parts de marché à Apple, Samsung et Xiaomi, laissées vacantes par Huawei aux États-Unis.

Plus quelques heures avant que le Pixel 6 ne soit présenté officiellement par Google, mais cela n’empêche pas d’en découvrir encore un peu plus sur l’envers du décor. Et ce que ce dernier nous apprend, c’est que la firme de Mountain View prévoit déjà un grand succès pour son nouveau smartphone. En effet, selon un rapport de Nikkei, celle-ci a commandé la production de 7 millions d’unités. À titre de comparaison, 3,7 millions de smartphones Google ont été fabriqués en 2020.

C’est donc une production multipliée par deux que s’apprête à entreprendre Google. Une stratégie que l’on peut d’abord expliquer par la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, qui l’avaient obligé à réduire la cadence l’année dernière. Mais surtout, elle est le signe des ambitions démesurées du constructeur. Dans son viseur : Apple, Samsung et Xiaomi.

Google veut récupérer la place de Huawei avec le Pixel 6

En effet, Huawei a laissé une place vacante dans l’industrie après son bannissement des États-Unis. Une opportunité de taille pour Google, qui y voit là une chance de s’imposer sur les continents américain et européen. Joey Yen, analyste chez IDC, explique par ailleurs que ces marchés « sont plus sensibles à la confidentialité des données et se soucient beaucoup des implications de sécurité nationale associées aux appareils électroniques. Google veut parier gros sur son matériel parce qu’il veut attirer plus d’utilisateurs et avoir interagir avec eux, car cela pourrait lui donner de meilleures analyses de données pour ses futurs services ».

La source interne à l’origine de l’information affirme en outre que Google a également commandé la production de 5 millions de Pixel 5a. Il s’agit ainsi de la stratégie la plus agressive de Google à ce jour. En plus d’être le seul constructeur américain sous Android, celui-ci va lancer son premier processeur maison, le Tensor, en même temps que le Pixel 6. « Cela signifie que Google s’engage dans la voie d’Apple en utilisant son propre processeur en même temps que son propre système d’exploitation », souligne Sean Lin, analyste chez Digitimes Research. « Ce sera une aventure, car il y aura beaucoup de travail d’intégration à faire ».

