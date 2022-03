Pixel 5a, Pixel 3a : la mise à jour de mars 2022 bloque les paiements sans contact de certains smartphones

Les Pixel 5a et Pixel 3a sont victimes d'un bug. Après l'installation de la mise à jour de mars 2022, certains smartphones ne peuvent plus réaliser de paiements sans contact avec Google Pay.

Début du mois de mars 2022, Google a déployé la mise à jour de mars 2022 sur certains smartphones de la gamme des Pixel. Cette importante mise à jour, intitulée Pixel Drop, a d'abord été poussée sur le Pixel 5a et le Pixel 3a. Le firmware ajoute une kyrielle de nouveautés, dont Live Caption, pour afficher des sous-titres automatiquement pendant un appel, ou Night Sight (mode nuit), qui améliore les photos prises en basse luminosité.

Malheureusement, la mise à jour provoque également des défaillances sur certaines unités. D'après les témoignages apparus sur la toile, certains des appareils ayant installé le firmware ne peuvent plus effectuer de transactions sans contact (avec NFC) avec Google Pay.

Un bug bloque les paiements sans contact avec Google Pay

Quelques jours après l'installation du firmware, des usagers ont reçu un avertissement sur l'écran de leur smartphone lors d'un paiement sans contact. “Vous ne pouvez pas payer sans contact avec cet appareil. Il peut être rooté ou exécuter un logiciel non certifié. Contactez le fabricant de votre appareil ou consulter la page d'assistance de Google Pay pour plus d'informations”, déclare l'avertissement.

“Vous pouvez toujours utiliser Google Pay pour payer en ligne”, précise la fenêtre d'avertissement reçue par certains Pixel 3a et 5a. Visiblement, le problème ne concerne que ces deux modèles. De plus, les terminaux ayant installé une version beta ne sont pas concernés. Si vous avez rencontré le problème, il est possible de contourner la défaillance en installant une version beta d'Android.

Après avoir rencontré le bug, un internaute a suivi les instructions de Google Pay pour vérifier que tout est bien en ordre sur son téléphone. “Mon appareil est certifié Play pProtect, je ne télécharge pas d'applications en dehors du magasin de Google, j'ai activé la NFC, Google Pay est activé par défaut”, explique l'internaute, qui n'a pas trouvé la cause du problème.

Un bug dans le code de la mise à jour de mars 2022 persuade visiblement SafetyNet, le système de sécurité de Google, que le téléphone a été rooté. SafetyNet peut en effet vérifier si un smartphone tourne sous une version d'Android certifiée. Si ce n'est pas le cas, certains services Google peuvent être suspendus par mesure de sécurité.

Plusieurs internautes ont contacté Google pour se plaindre de la défaillance. On s'attend à ce que le géant de Mountain View ne tarde pas à proposer un correctif sur les téléphones touchés. On vous en dit plus dès que possible.