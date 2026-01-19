Les photos de ce nuage de poussière révèlent la naissance de nouvelles planètes

Les photos d’un immense nuage de poussière révèlent un disque en pleine formation autour d’une jeune étoile. Ce disque protoplanétaire servira de matière première aux futures planètes. Ces images permettent d’observer les premières étapes d’un système stellaire.

Ces dernières années, plusieurs observations astronomiques ont remis en cause les modèles classiques de formation planétaire. Des structures inhabituelles, comme le disque géant surnommé GoHam, montrent que celles-ci peuvent naître dans des conditions bien plus variées qu’on ne le pensait. La vision simplifiée d’un noyau solide attirant des gaz dans un disque stable ne suffit plus à expliquer tous les cas observés.

C’est dans ce contexte que le télescope spatial Hubble vient d’apporter de nouvelles données précieuses. Grâce à ses dernières images, les astronomes peuvent observer des disques protoplanétaires autour de jeunes étoiles. Ces structures contiennent le gaz et la poussière nécessaires à la formation de planètes. En capturant ces étapes précoces dans différents types de lumière, les chercheurs espèrent mieux comprendre la naissance des systèmes stellaires.

Le télescope spatial Hubble capture des disques protoplanétaires dans des nuages de poussière à plus de 1000 années-lumière

Les images récemment publiées par la NASA montrent huit disques observés dans des longueurs d’onde différentes. Quatre d’entre eux sont visibles en lumière classique, les quatre autres en infrarouge. Dans les clichés pris en lumière visible, on distingue de fins disques sombres masquant une partie de la lumière des étoiles. Ces ombres révèlent la présence de poussières épaisses. Les systèmes observés, comme HH 390 et Tau 042021, se trouvent à environ 450 années-lumière, dans la constellation du Taureau.

Les images infrarouges dévoilent des étoiles encore plus jeunes, enveloppées dans des nuages de poussière. Cette lumière permet de traverser les couches opaques qui bloquent la lumière visible. Les disques protoplanétaires apparaissent alors comme des ombres étendues dans la matière environnante. Certaines étoiles, comme celles situées dans le nuage moléculaire d’Orion à 1300 années-lumière, présentent même des jets de gaz émis à grande vitesse. Ces phénomènes indiquent une activité intense, typique de la formation de jeunes étoiles. Pour les chercheurs, ces observations sont essentielles pour retracer l’évolution des systèmes planétaires dès leur naissance.

