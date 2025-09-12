Les performances du Galaxy S26 devraient surpasser celles de l’iPhone 17 Pro sur cet aspect

L'iPhone 17 Pro pourrait être en retrait sur les performances en multitâche par rapport aux Galaxy S26 et aux autres smartphones premium Android.

Alors que les tests ne sont pas encore disponibles, un benchmark de l'iPhone 17 Pro vient de fuiter, nous donnant un aperçu de ses performances. Si celles-ci sont très bonnes et progressent par rapport à la génération précédente, elles ne représentent pas non plus un bond en avant spectaculaire. Si bien que la concurrence Android, et notamment Samsung, historiquement à la traîne sur ce terrain face à Apple seraient en train de combler leur retard, voire de dépasser l'iPhone sur certains points.

Équipé de la nouvelle puce A19 Pro, l'iPhone 17 Pro obtient un score de 3 895 en single-core et de 9 746 en multi-core sur Geekbench 6, un outil de référence. Il y a quelque temps, l'Exynos 2600 apparaissait également sur la plateforme de mesure de performance, sans qu'on sache à quel modèle il soit attaché. On observait alors un score de 3 309 en single-core et de 11 256 en multi-core.

Les Galaxy S26 plus performants que l'iPhone 17 Pro en multitâche ?

L'Exynos 2600 devrait être embarqué sur les Galaxy S26 et Galaxy S26 Edge en Europe. Si l'on en croit ces résultats sur Geekbench, on peut s'attendre à ce qu'ils soient environ 15 % moins performants que l'iPhone 17 Pro sur un seul cœur, mais aussi environ 15 % plus performant sur l'ensemble des cœurs. Considéré comme largué sur le marché des SoC (les Galaxy S25 avaient été privés d'Exynos 2500 pour des problèmes de rendement), Samsung opèrerait donc un retour en force sur sa prochaine génération.

Le Galaxy S26 Ultra devrait même faire encore mieux. Un Galaxy S26 Edge aux États-Unis, sous Snapdragon 8 Elite Gen 2, a aussi été testé sur Geekbench. Cette puce propulsera sans doute le Galaxy S26 Ultra européen. Ses performances sont encore un peu meilleures que celles de l'Exynos 2600 : 3 393 en single-core et 11 515 en multi-core.

Pour rappel, les performances sur un cœur reflètent la puissance disponible pour une tâche. Obtenir un gros score signifie que l'appareil se tiendra bien pour faire tourner des jeux gourmands ou des applications et fonctionnalités qui nécessitent beaucoup de ressources. Les performances multicœurs sont un indicateur pour les capacités en multitâche du dispositif. Elles sont souvent plus importantes sur mobile que sur PC, mais cela dépend des usages.