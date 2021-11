Realme GT 2 Pro : le Snapdragon 8 Gen 1 franchit la barre du million de points sur le benchmark AnTuTu

Le Snapdragon 8 Gen 1, que l’on connaissait précédemment sous le nom de Snapdragon 898, vient d’être repéré à bord du prochain Realme GT 2 Pro sur le benchmark AnTuTu. La puce a réussi à dépasser la barre du million de points.

Le Realme GT 2 Pro, qui succèdera directement au Realme GT 5G de 2021 sera probablement présenté au mois de décembre en Chine, et pourrait ensuite être lancé quelques semaines plus tard en France. On en sait déjà un peu plus sur les caractéristiques techniques du smartphone, et notamment sur son processeur : le Snapdragon 8 Gen 1.

La puce a obtenu un score de plus de 1 million de points sur le benchmark AnTuTu. À titre de comparaison, un Snapdragon 888 n’obtenait qu’un score d’environ 800 000 points sur le même benchmark, nous avons donc affaire à une augmentation des performances brutes de l’ordre de 20 %. Cela est notamment rendu possible grâce à l’utilisation de nouveaux cœurs CPU ARM v9, qui promettent d’être environ 30 % plus rapides que la génération précédente.

Le Snapdragon 8 Gen 1 s’annonce surpuissant

D’après ce que l’on sait du Snapdragon 8 Gen 1, la puce sera fabriquée par Samsung avec une gravure 4 nm 4LPX. Le CPU utilisera un cœur performance Cortex-X2 cadencé à 3,00 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,50 GHz et quatre cœurs efficaces Cortex-A510 à 1,79 GHz. De côté du GPU, on retrouvera un Adreno 730, dont nous ne savons pour l’instant pas grand-chose.

Le Snapdragon 8 Gen 1 proposera des performances de haut vol pour les smartphones Android de 2022, mais il ne s’agira vraisemblablement pas de la puce la plus puissante. En effet, MediaTek a récemment dévoilé son nouveau processeur Dimensity 9000, qui est lui fabriqué par TSMC avec un procédé de gravure 4 nm 4LPE plus avancé. Cela lui permet notamment de proposer des fréquences un peu plus élevées sur ses cœurs, et donc d’obtenir des scores légèrement supérieurs au Snapdragon 8 Gen 1 sur AnTuTu d’après les premiers tests qui ont fuité.

Le Realme GT 2 Pro devrait être équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,51 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. On retrouverait également une caméra selfie de 32 MP ainsi qu’une batterie d’environ 4500 mAh qui serait compatible avec la recharge rapide 125W UltraDart, que Realme avait présenté il y a maintenant plusieurs mois.

