Les occupants d’une Xiaomi SU7 meurent dans le crash du véhicule, l’autopilote est-il en cause ?

Un accident tragique impliquant une Xiaomi SU7 a fait 3 victimes en Chine. Le véhicule était passé en conduite autonome peu avant le crash. Le constructeur donné des détails sur l'événement alors que l'enquête démarre.

Depuis sa sortie en mars 2024, la voiture électrique chinoise Xiaomi SU7 fait régulièrement parler d'elle, dans le bon sens du terme. Outre les chiffres de ventes au beau fixe, on pointe les records qu'elle bat régulièrement, par exemple celui du meilleur score obtenu lors d'un crash-test en Chine. Un gage de sécurité qui contraste avec la situation de Tesla, dont le système Autopilot peut être trompé par quelque chose d'aussi basique qu'un dessin.

Le 29 mars dernier, une ombre est cependant venue ternir le tableau a priori idyllique de la SU7. Et elle risque d'être tenace puisqu'un exemplaire de la voiture électrique a été impliquée dans un accident mortel. Il a eu lieu sur une section de l’autoroute Dezhou-Shangrao, dans la province d’Anhui à l'est de la Chine. Xiaomi a exprimé son “profond regret” sur le réseau social Weibo et détaille très précisément ce qu'il s'est passé ce jour-là.

Une Xiaomi SU7 percute une glissière en béton et prend feu, ses occupants ne s'en sont pas sortis

Il est 22h27. Alors que la voiture circule sur l'autoroute sus-nommée, son système de conduite autonome NOA (Navigation on Autopilot) se déclenche. La vitesse enregistrée est de 116 km/h. Une minute plus tard, l'engin déclenche une alarme parce qu'il repère que la conductrice est distraite.

À 22h36, un avertissement est émis, demandant à la conductrice de tenir le volant. À 22h44 et 24 secondes, la SU7 signale qu'il y a un obstacle devant et enclenche la décélération. La seconde d'après, la conductrice reprend le volant et commence à freiner, mais il est trop tard. La voiture percute la glissière de sécurité en béton à 97 km/h environ 2 secondes plus tard.

Les secours sont prévenus immédiatement, mais la SU7 prend feu. Au final, les 3 occupantes du véhicule, des étudiantes, décèdent. Pour le moment, la cause réelle de leur mort n'est pas claire. On ignore si l'incendie ou l'impact initial en est la cause. Vous pouvez voir ce qu'il reste de l'automobile après l'intervention des pompiers sur la photo ci-dessous. Des vidéos du véhicule en flammes circulent aussi sur Weibo.

Le système de navigation autonome de la Xiaomi SU7 est-il en cause dans l'accident ?

Xiaomi déclare avoir fourni à la police tous les éléments dont il dispose et annonce coopérer pleinement avec les enquêteurs pour faire la lumière sur les circonstances exactes des événements. Deux informations ont déjà été dévoilées. La première est que la personne qui conduisait la voiture le 29 mars n'était pas sa propriétaire. La deuxième : avant l'accident, la Su7 a changé de voie de manière autonome après avoir détecté que des travaux sur l’autoroute en condamnait une.

Il reste cependant plusieurs questions pour le moment sans réponse. Pourquoi l'autopilote a visiblement averti de la présence d'un obstacle à peine quelques secondes avant l'impact, éliminant de fait la possibilité de s'arrêter à temps ? Pourquoi la SU7 a pris feu après la collision ? Ce n'est pas impossible, mais rare.

Enfin, comment les responsabilités se répartissent-elle entre l'humain et la machine ? La SU7 a apparemment mis en garde la conductrice jugée distraite par ses capteurs, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Pour tenter de répondre à toutes ces interrogations, Xiaomi a mis en place une équipe interne chargée d'enquêter en parallèle des autorités.

