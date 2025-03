Xiaomi enchaîne les records avec sa voiture électrique, la SU7 est désormais la plus sûre en Chine

Xiaomi ne se contente plus de fabriquer des smartphones. Son premier modèle de voiture électrique impressionne déjà par ses performances, sa technologie… et maintenant par sa sécurité. La SU7 décroche la meilleure note jamais obtenue en crash-test en Chine.

Le marché des voitures électriques en Chine évolue rapidement, porté par de nouveaux acteurs venus de la tech. Ces marques misent sur la connectivité, l’autonomie et la puissance pour séduire les conducteurs. Mais face à la concurrence internationale, la sécurité reste un critère fondamental. Les tests de résistance aux collisions permettent de comparer objectivement les modèles, en évaluant leur capacité à protéger les passagers et les piétons dans différentes situations.

Xiaomi vient justement de prouver qu’elle prend ce critère très au sérieux. Son premier véhicule électrique, la berline SU7, vient de décrocher cinq étoiles au crash-test du programme chinois C-NCAP. Il ne s’agit pas seulement d’un bon résultat : la SU7 Max, version haut de gamme de ce modèle, affiche la meilleure note de l’année 2024, avec 93,5 % de score global. À titre de comparaison, la BYD Seal, l’un de ses principaux concurrents chinois, a obtenu 91,2 %, et la Volkswagen ID.4 X, également testée par le C-NCAP, affiche 89,5 %.

La Xiaomi SU7 Max obtient 93,5 % au C-NCAP et dépasse toutes ses concurrentes de 2024

Le C-NCAP est l’équivalent chinois du célèbre Euro NCAP européen. Il évalue la sécurité des véhicules selon trois critères : la protection des occupants, celle des piétons et les aides à la conduite. La Xiaomi SU7 Max a obtenu des scores exceptionnels dans toutes les catégories : 94,31 % pour les passagers, 90,42 % pour les piétons, et 95,25 % pour la sécurité active. L’aide au freinage d’urgence, l’efficacité de l’éclairage et la qualité du système d’assistance Xiaomi Pilot Max ont été saluées. Les performances globales du véhicule dépassent la moyenne des autres modèles testés de plus de 8 %.

Lancée en mars 2024, la SU7 s’est déjà écoulée à plus de 186 000 exemplaires. Xiaomi a même du mal à suivre la demande, avec un délai d’attente de 11 mois. La version Max, testée par le C-NCAP, est dotée d’un système LiDAR de la marque Hesai, combiné à deux moteurs électriques pour une puissance totale de 664 chevaux. Sa batterie de 101 kWh lui permet d’atteindre une autonomie pouvant aller jusqu’à 800 km. Avec ces résultats, la marque montre qu’elle est capable de rivaliser non seulement en technologie, mais aussi en sécurité.