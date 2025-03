Ce test montre qu’un simple dessin peut tromper une Tesla en Autopilot et provoquer un grave accident

Tesla mise tout sur les caméras pour son système de conduite autonome, contrairement à ses concurrents qui utilisent aussi des radars et des lidars. Mais une nouvelle vidéo met en évidence les limites de cette approche. Lors d’un test, une voiture de la marque s’est laissée berner par une illusion visuelle en pleine route.

La conduite autonome est l’un des plus grands défis de l’industrie automobile. Tandis que la plupart des entreprises combinent plusieurs capteurs, Tesla a fait le choix radical de s’appuyer uniquement sur des caméras. Elon Musk affirme que cette approche, inspirée de la vision humaine, permettra aux véhicules de s’adapter à toutes les situations. Mais cette stratégie est régulièrement critiquée pour ses failles en conditions difficiles.

Un test réalisé par l’ingénieur et YouTubeur Mark Rober met en lumière ces limites. Il a comparé un Tesla Model Y équipée de l’Autopilot à une voiture utilisant un lidar dans plusieurs situations. Si la Tesla a réussi à détecter un mannequin enfant sur la route, elle a échoué face au brouillard et à la pluie battante. Mais le test le plus marquant reste celui d’un faux tunnel peint sur un mur, façon Bip Bip et Coyote : elle n’a pas reconnu l’obstacle et a foncé tout droit.

L’Autopilot de Tesla se laisse piéger par une fausse route

Dans cette expérience, la voiture équipée d’un lidar n’a eu aucun mal à détecter le mur. Ce capteur, qui utilise un système laser pour mesurer la distance des objets, ne se fie pas aux apparences. En revanche, l’Autopilot de Tesla, qui repose uniquement sur ses caméras, a été trompé par l’illusion et a continué sa route. Ce test est la parfaite illustration d'une critique récurrente de l’approche de la marque : ses véhicules interprètent l’environnement à partir d’images, mais sans capteurs capables de détecter physiquement les obstacles, ils restent vulnérables aux illusions et aux conditions météorologiques difficiles.

Malgré ces échecs, Elon Musk continue de défendre l’approche “vision only”. Selon lui, une IA suffisamment avancée pourra un jour compenser ces lacunes et offrir une conduite entièrement autonome. Pourtant, même lui a reconnu en privé que des radars haute résolution pourraient améliorer la sécurité, tout en affirmant qu’ils n’existent pas encore. Pendant ce temps, des constructeurs comme Mercedes-Benz avec sa Classe S et son EQS, ou Volvo avec son EX90, misent sur des lidars de nouvelle génération pour améliorer l’autonomie et la sécurité de leurs véhicules. Face à ces évolutions, la stratégie du géant américain semble de plus en plus risquée.