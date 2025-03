Tesla : les victimes d’accident sont très inquiètes de l’influence d’Elon Musk sur la Justice

Imaginez un monde où les voitures se conduisent toutes seules. Cool, non ? Sauf quand ça tourne mal. Des familles de victimes d'accidents de Tesla s'inquiètent que le grand patron Elon Musk n'ait trop d'influence sur les enquêtes.

Les proches de personnes décédées dans des accidents impliquant des Tesla tirent la sonnette d'alarme. Ils craignent que l'influence d'Elon Musk, le PDG de Tesla, ne compromette les enquêtes sur la sécurité des véhicules autonomes.

Dans une lettre adressée au Secrétaire aux Transports américain, Sean Duffy, sept familles expriment leur inquiétude face à un possible assouplissement des règles de surveillance des technologies d'aide à la conduite, comme l'Autopilot de Tesla.

Un bras de fer entre sécurité et innovation

Ces familles ne sortent pas leurs craintes d'un chapeau. Des rumeurs circulent sur la possible suppression d'une règle obligeant les constructeurs à signaler les accidents impliquant des véhicules autonomes ou semi-autonomes. Une décision qui arrangerait bien Tesla, champion des signalements avec plus de 1800 accidents rapportés.

Les proches des victimes jouent la carte de l'émotion, rappelant à Duffy son propre vécu d'un accident de voiture qui a failli coûter la vie à sa femme. Ils soulignent que leurs tragédies auraient pu être évitées si la technologie de conduite autonome de Tesla avait été mieux encadrée.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur 45 accidents mortels signalés à l'agence nationale de sécurité routière jusqu'en octobre 2024, 40 impliquaient des Tesla. De quoi faire réfléchir sur la fiabilité de l'Autopilot.

Les familles insistent sur l'importance de cette règle de signalement, qui a déjà conduit à des décisions cruciales. En décembre 2023, plus de 2 millions de Tesla ont fait l'objet d'un rappel (virtuel) pour mettre à jour leur logiciel et réduire les risques liés à l'inattention des conducteurs.

Mais l'ombre d'Elon Musk plane sur le débat. Conseiller spécial et gros donateur de Trump, son influence inquiète. Les familles demandent à Duffy de garantir que les enquêtes sur l'Autopilot et le Full Self-Driving de Tesla se poursuivront sans interférence. Lors de son audition de confirmation, Duffy a promis de laisser l'agence de sécurité routière faire son travail. Mais entre la pression des familles et le poids de Musk, le nouveau Secrétaire aux Transports va devoir jongler pour trouver le juste équilibre entre innovation et sécurité.