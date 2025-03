Xiaomi SU7 Ultra : ce premier test sur circuit révèle ses performances face à Porsche

La Xiaomi SU7 Ultra vient d’être testée pour la première fois sur circuit. Avec ses 1 526 chevaux, cette berline électrique a impressionné par sa puissance et sa technologie. Lors de cet essai, elle a même battu une Porsche Taycan Turbo GT sur ce terrain.

Xiaomi n’est plus seulement un géant de la tech, c’est désormais un acteur sérieux de l’automobile. Avec sa gamme SU7, la marque chinoise s’est lancée dans le secteur des véhicules électriques en proposant plusieurs versions : Standard, Pro et Max. Mais c’est la SU7 Ultra qui pousse les limites encore plus loin. Une version allégée et spécialement préparée pour la piste avait déjà fait sensation en explosant un record sur le Nürburgring en octobre 2024. Elle est ainsi devenue la berline électrique à quatre portes la plus rapide sur ce circuit mythique. Cette fois, c’est la version finale du modèle qui a été mise à l’épreuve dans un test grandeur nature sur le circuit international de Shanghai.

Contrairement au prototype du Nürburgring, optimisé avec une carrosserie en fibre de carbone et des éléments aérodynamiques extrêmes, cette version de la SU7 Ultra est bien celle qui sera commercialisée. Elle conserve néanmoins sa puissance de 1 526 chevaux et des performances impressionnantes. Lors du test mené par des pilotes et journalistes chinois, la berline a démontré son potentiel en battant la Porsche Taycan Turbo GT de 1,5 seconde sur la piste.

Le premier test de la Xiaomi SU7 Ultra révèle une puissance impressionnante, mais un poids contraignant

Les journalistes ont pu découvrir le comportement du véhicule dans différentes conditions. Malgré sa puissance extrême, la SU7 Ultra conserve toutes les fonctionnalités d’une berline haut de gamme, notamment des aides à la conduite avancées. Xiaomi a même intégré un mode Endurance qui limite la puissance à 900 chevaux pour préserver l’autonomie et éviter la surchauffe en usage intensif sur piste. Un point surprenant relevé par les testeurs : même en pleine accélération, l’assistance à la conduite reste fonctionnelle.

Malgré ses performances, certains testeurs ont souligné un défaut : son poids. Dans les virages, la SU7 Ultra semble moins agile que d’autres concurrentes comme la Zeekr 001 FR. Néanmoins, pour une première tentative dans l’automobile, Xiaomi frappe fort. Avec un prix d’environ 70 0000 euros et une production prévue à 10 000 exemplaires en 2025, elle s’impose comme une alternative crédible aux modèles européens. Pour les curieux, il est possible de revivre cet essai en vidéo et d’analyser en détail la performance de la berline face à Porsche.