Les joueurs Xbox veulent bannir le cross-play avec le PC, voici pourquoi

De plus en plus de joueurs Xbox appellent à la fin du cross-play obligatoire avec les joueurs PC. En effet, plusieurs titres populaires comme Halo Infinite empêchent de désactiver cette option. Et face à la triche, au combo clavier-souris et aux autres avantages des joueurs PC par rapport à leurs homologues sur console, la grogne commence à monter.

Depuis quelques années maintenant, le cross-play, soit le fait de permettre à des joueurs de différentes plateformes de jouer ensemble, est devenue la norme. Il n'est pas rare de voir maintenant des joueurs Playstation affronter des joueurs Xbox ou Nintendo Switch. Seulement, cette formidable pratique, plébiscitée d'ailleurs par Microsoft depuis des lustres, peut rapidement tourner au cauchemar. Notamment quand les joueurs PC sont invités dans la boucle.

En effet, de plus en plus de joueurs Xbox commencent à se plaindre du cross-play. Plus précisément, il regrette la décision de Microsoft de le rendre obligatoire sur de nombreux titres. Il faut dire que le cross-play fait partie intégrante de la stratégie gaming de la firme de Redmond avec son écosystème réunissant Pcistes et joueurs consoles sous la bannière Xbox.

Seulement et une fois arrivés sur le champ de bataille, les joueurs Xbox déchantent. Il faut déjà composer avec la triche, bien plus facile d'accès sur PC. On ne compte plus les titres populaires parasités par le hacking, à commencer par Call of Duty : Warzone, Apex Legends, Fortnite ou encore le multijoueur d'Halo Infinite.

Les joueurs Xbox exaspérés par le cross-play obligatoire

À cela se rajoute les avantages indéniables des joueurs PC, comme le combo clavier-souris, la possibilité de modifier le FOV (le champ de vision), de changer les réglages graphiques pour dépasser largement les 60 FPS (soit le cap maximal de la plupart des jeux console, à quelques exceptions près qui proposent du 120 FPS sur les TV compatibles), etc. Résultat, le combat est loin d'être équitable, et les joueurs Xbox ne veulent plus avoir affaire aux joueurs PC.

“Il faut que les développeurs suppriment le cross-play général pour faire un cross-play uniquement consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) et laissez les fantastiques joueurs PC jouer entre eux”, assure le Bandit du Tweet sur Twitter. “Cher Microsoft, pouvez-vous m'expliquer pourquoi un joueur Xbox est toujours obligé de se mesurer à des joueurs PC dans COD Warzone ? Je suis tout à fait favorable au cross-play avec les joueurs Playstation, les avantages et les inconvénients sont les mêmes – mais ce cross-play forcé n'est vraiment pas cool, surtout quand il est optionnel pour les autres plateformes”, écrit un autre utilisateur sur le forum de Microsoft.

Comme le rappelle cet utilisateur, il est tout à fait possible de désactiver le cross-play sur PS4 et sur PS5. Généralement, cela rallonge considérablement le temps d'attente pour trouver une partie, mais au moins les joueurs ont la certitude de ne pas se frotter à des joueurs PC ou Xbox. Récemment, le patron de la division Xbox Phil Spencer a fait part de son souhait de se débarrasser des joueurs toxiques et d'améliorer l'expérience de jeu de chacun. Voilà une première piste.

Source : GameSpot