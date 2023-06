Les jeux Diablo IV ou Hogwarts Legacy offerts avec la Xbox Series S chez la Fnac

Pendant quelques jours seulement, la Fnac vous offre les jeux Diablo IV ou Hogwarts Legacy pour tout achat de la Xbox Series S. Découvrez dans cet article tous les détails de l'offre.

Jusqu'au 18 juin prochain (inclus), la Fnac vous propose une offre exceptionnelle. Pour tout achat d'une console Xbox Series S, vous pouvez profiter d'un jeu gratuit ! Et ce ne sont pas n'importe quels jeux que propose la Fnac. L'enseigne vous propose en effet de choisir entre 2 des jeux les plus populaires en ce moment :

Diablo IV (habituellement à 79,99€)

Hogwarts Legacy (habituellement à 74,99€)

Pour profiter de l'offre, vous devez ajouter la console Xbox Series S à votre panier depuis le site de la Fnac et ensuite ajouter l'un des deux jeux vidéo à votre panier. Son prix sera automatiquement déduit du total de votre panier. Le jeu est livré immédiatement sous forme de code de téléchargement Xbox Series S.

Diablo IV et Hogwarts Legacy : 2 best-sellers gratuits chez la Fnac

Avec Diablo IV, vous profitez d'un jeu de rôle et d'action de nouvelle génération avec un nombre inépuisable d'ennemis à abattre et de techniques à apprendre, le tout dans des donjons toujours plus cauchemardesques avec des butins légendaires. Que vous préfériez des campagnes en solo ou entre amis, vous serez très vite plongé dans cet univers extraordinaire et complet.

Avec Hogwarts Legacy, vous vous plongez dans l'univers déjà très connu de Harry Potter que vous pouvez parcourir librement. Pré-au-lard, Pourdlard, la forêt interdite et toute la région innovante, vous pouvez vous déplacer à votre guise. N'oubliez tout de même pas d'apprendre des sortilège afin de savoir vous défendre et de soigner les créatures magiques.