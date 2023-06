Une console de jeu retrogaming à 50€ chez AliExpress !

Vous n'avez plus que 3 jours pour profiter des Promos d'été chez AliExpress ! Aujourd'hui, on a trouvé sur le site une offre qui plaira aux gamers : une console de rétrogaming à partir de 50€. On vous en dit plus ci-dessous.

Profiter de l'offre chez AliExpress

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter d'une console de jeux vidéo de rétrogaming pour seulement 50,50€, contre 91,39€ habituellement. Vous profitez d'une remise de -44% et de jusqu'à 62 000 jeux intégrés !

La console proposée ici offre un look classique tout en étant moderne et propose le Plug and Play avec 49 000 à 62 000 jeux intégrés. Vous pouvez y ajouter des jeux, mais aussi en supprimer avec un système Open Source permettant également de personnaliser les boutons et ajouter plus de simulateurs.

Avec la console, vous pouvez jouer en 26 langues. Elle intègre une sortie HD (1080 x 720) avec une sortie HDMI et 4 ports USB. Elle supporte jusqu'à 4 joueurs en simultané. Parmi les avantages, on note aussi la possibilité de sauvegarder sa progression du jeu.

Tout savoir sur la console de jeu

En commandant la console, vous recevez chez vous :

Une console X Cube

2 manettes

Une carte TF

Un adaptateur pour l'alimentation

Un câble HDMI

Une notice d'utilisation

Plus que 3 jours pour profiter des Promos d'été

Profitez vite des Promos d'été chez AliExpress, tant qu'il y a encore des promos et des stocks. Pendant encore 3 jours complets, le site propose la livraison gratuite, -4€ dès 30€ d'achat et jusqu'à -70% de réduction sur une large gamme de produits. Smartphones, consoles, tablettes, aspirateurs, TV, etc. Tous les rayons sont concernés.

En prime, AliExpress vous propose d'économiser encore plus pendant les Promos d'été en utilisant l'un des codes suivants :

FR15 pour 15€ de remise dès 120€ d’achat

FR25 pour 25€ de remise dès 200€ d’achat

FR45 pour 45€ de remise dès 300€ d’achat

FR70 pour 70€ de remise dès 450€ d’achat

Pour voir toutes les offres et en profiter, rendez-vous vite chez AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.