Les iPhone pliables ne sont pas pour tout de suite, les premiers tests seraient décevants

Selon des informations récentes, les prototypes d'écrans pliables d'Apple n'auraient pas passé les tests de qualité de l'entreprise, menant à une pause temporaire du projet. Des détails sur les défis rencontrés et les implications pour l'avenir des dispositifs pliables de la firme de Cupertino.

L'univers des smartphones pliables est en constante évolution, et Apple ne fait pas exception à la règle. Des rumeurs circulaient déjà sur le Web concernant un iPhone 15 pliable, une initiative qui ne manquerait pas de susciter l'intérêt, malgré certaines indiscrétions qui pourraient déplaire à la firme de Cupertino. D'autre part, des informations rapportent que le constructeur ne dévoilerait son premier iPhone pliable qu'en 2026, promettant un appareil se distinguant nettement de ses concurrents par sa finesse et sa légèreté.

Le secteur des téléphones pliables est déjà bien fourni, avec des acteurs clés comme Samsung, Huawei, et Motorola qui ont introduit divers modèles sur le marché. Cependant, Apple semble prendre son temps pour peaufiner son approche en travaillant sur des prototypes. Selon un rapport de The Information, la marque à la pomme explore deux designs d'iPhone pliables qui se plieraient dans le sens de la longueur, rappelant le style du Galaxy Z Flip de Samsung.

iPhone pliable : Apple pourrait reporter son projet après des tests décevants

Selon le blog chinois Fixed Focus Digital, Apple a reçu des échantillons d'écrans pliables de la part de fournisseurs tels que Samsung et LG. Ces échantillons, qui se situent dans la gamme de 7 à 8 pouces, suggèrent que la firme de Cupertino explore activement les possibilités des technologies pliables. La question de savoir si le fabricant privilégie le développement d'un iPhone pliable ou d'un iPad pliable reste ouverte, la préférence des utilisateurs capturés à travers divers sondages vont vers un appareil de la taille d'un iPhone Pro qui se déplie pour offrir un écran de la taille d'un iPad mini.

Parmi les préoccupations principales figure la présence d'une pliure visible sur les écrans après de multiples utilisations, un problème qu'Apple cherche à surmonter. L'objectif est de parvenir à un affichage parfaitement plat, permettant une interaction fluide avec l'écran et la compatibilité avec des accessoires comme l'Apple Pencil. Malgré les efforts et l'acquisition de plusieurs dispositifs auprès de ses partenaires pour des recherches approfondies, le projet semble être en pause, suite à l'échec des prototypes à répondre aux exigences strictes du groupe en matière de qualité et de performance.

Source : weibo