L’iPhone pliable d’Apple pourrait bientôt devenir une réalité

Apple est l’un des fabricants de smartphones les plus populaires au monde, mais il est toujours gravement en retard sur ses concurrents dans un domaine : les appareils pliables. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Alors que Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi, Vivo ou encore Motorola ont sorti différents modèles de téléphones pliables, Apple n'est pas encore entré sur le marché avec sa propre version. Toutefois, cela pourrait bientôt changer, car un nouveau rapport de The Information révèle qu'Apple travaille sur deux prototypes d'iPhone pliables.

Le rapport, basé sur une source anonyme ayant une connaissance directe des projets d'Apple, indique qu'Apple a testé deux appareils à clapet qui se plient dans le sens de la longueur, comme le Galaxy Z Flip 5 de Samsung. Ces appareils seraient dotés d'un écran externe et sont très fins lorsqu'ils sont pliés. La source indique d’ailleurs également qu'Apple travaille sur un iPad pliable qui aurait un écran de 8 pouces et ne présenterait pas de pli visible.

Lire également – Apple travaillerait bien sur un MacBook avec un écran géant pliable, le futur est en marche

Apple va enfin se lancer sur le marché des smartphones pliables

Le rapport précise que les prototypes d'iPhone pliables ne sont pas prêts pour la production et pourraient ne pas être lancés avant 2025 ou plus tard. Un cadre d’Apple avait récemment affirmé qu’un smartphone pliable serait plutôt dévoilé en 2026, donc il faudra probablement attendre encore 2 ans avant de voir un iPhone pliant arriver sur le marché.

Apple est toujours à la recherche de caractéristiques plus convaincantes qui justifieraient un téléphone pliable, et se préoccupe également de la durabilité et de la fiabilité des appareils. Apple est connu pour ses normes élevées de qualité et de performance, et ne souhaite évidemment pas risquer sa réputation avec un produit défectueux ou fragile. On se rappelle tous de l’iPhone 6, qui pouvait se plier en deux dans notre poche.

L'iPad pliable, quant à lui, pourrait être plus proche de la réalité, puisque le rapport affirme qu'il pourrait être lancé avant l'iPhone pliable. Apple pourrait utiliser l'iPad pliable pour évaluer la demande et les réactions à l'égard des appareils pliables, avant de s'engager dans un lancement majeur comme celui de l'iPhone. L'iPad pliable aurait également moins de concurrence, car il y a moins de tablettes pliables sur le marché.

Il reste maintenant à voir si l’iPhone pliable sera en mesure de concurrencer Samsung ou d’autres fabricants de smartphones de ce type, qui auront de nombreuses années d’expérience dans le domaine au moment de la sortie du smartphone d’Apple.