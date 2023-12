Les iPhone devraient prendre une nouvelle longueur d’avance sur les smartphones Android dès 2025

Apple et TSMC envisagent déjà la prochaine révolution en matière de puces, cette fois en passant à des puces de 2 nm, et les premiers processeurs de ce type pourraient voir le jour dès 2025.

Les plus grandes sociétés de semi-conducteurs du monde se lancent dans une course à la fabrication de puces de processeur dites “2 nanomètres” qui alimenteront la prochaine génération de smartphones, et c’est peut-être encore une fois TSMC qui devrait être le premier à livrer des puces utilisant cette nouvelle gravure.

Selon un nouveau rapport publié cette semaine par le Financial Times, TSMC a récemment présenté ses nouvelles puces de 2 nm à Apple, et l’entreprise espèrerait désormais commencer la production de masse dès 2025. L’iPhone 17 Pro pourrait donc être le premier à en profiter, avant les smartphones Android.

L’iPhone 17 Pro de 2025 s’annonce déjà plus puissant que la concurrence

En 2023, Apple a été le premier à utiliser des puces avec une gravure en 3 nm, l’entreprise ayant réussi à acheter l’intégralité de la production annuelle de TSMC. Les smartphones Android ne devraient utiliser une puce avec la même technologie qu’à la fin de l’année prochaine. Il semblerait désormais qu’Apple s’apprête à utiliser des puces avec une gravure encore plus fine dès l’année suivante, gardant ainsi une confortable avance sur les smartphones Android.

Les puces utilisant le processus de gravure « N2 » de TSMC surpasseront les puces 3 nm actuelles et les nœuds associés en termes de densité de transistors, de performances et d'efficacité. TSMC a déjà assuré que les travaux progressent et que les délais seront respectés pour la production en série, même si d’autres rapports indiquent que TSMC fait actuellement face à de nombreux problèmes de rendement.

Ces nouvelles puces devraient être utilisées pendant de nombreuses années, puisque DigiTimes rapporte de son côté qu’Apple n'aurait pas l'intention de réduire ses commandes de puces 3nm ou 2nm auprès de TSMC avant 2027 au plus tôt. Il est donc possible que l’on retrouve également cette finesse de gravure dans les processeurs des iPhone 18 Pro, mais aussi des iPhone 19 Pro. Il reste maintenant à voir quand les smartphones Android auront droit à de telles puces. On sait d’ailleurs que Samsung concentre déjà ses efforts sur cette technologie.