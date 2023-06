Samsung prépare des puces gravées en 2 nm, pourquoi c’est important

Samsung a déclaré qu'il prévoyait de commencer à fabriquer ses premières puces gravées en 2 nanomètres pour les smartphones et autres appareils mobiles d'ici à 2025, mais un objectif encore plus ambitieux nous attend en 2027.

Le géant technologique sud-coréen a annoncé une grande nouvelle pour l’avenir des smartphones lors du Samsung Foundry Forum qui s'est tenu à San Jose, en Californie. Samsung commencera à produire en masse des puces de 2 nm destinées au marché mobile en 2025.

Pour rappel, l’entreprise a présenté sa première puce gravée en 3 nm il y a quelques mois seulement, et on ne devrait pas les retrouver dans nos smartphones avant la fin de l’année prochaine. D’ici là, son concurrent TSMC devrait livrer ses premières puces A17 en 3 nm dans les prochains iPhone 15 d’Apple, qui a réussi à s’accaparer une bonne partie de la production.

Samsung vise une gravure de 1,4 nm dans 4 ans

Alors que le nœud de production SF2 (2 nm) de la société est en bonne voie pour 2025, son successeur SF1.4 (1,4 nm) devrait être disponible en 2027. La technologie SF2 devrait offrir une efficacité énergétique supérieure de 25 % (à fréquence et complexité égales), une augmentation de 12 % des performances (à puissance et complexité égales) et une diminution de 5 % de la surface par rapport à SF3, mais Samsung n’a pas encore précisé ce qu’il fallait attendre de SF1.4.

Après l’arrivée dans nos smartphones en 2025, Samsung a déclaré qu'elle proposerait des puces à 2 nm pour les applications informatiques à haute performance en 2026, puis pour l’industrie automobile en 2027. Il est par exemple probable que les Tesla qui sortiront à cette période soient équipés de puces maison Tesla, fabriquées par Samsung.

En 2025, Samsung devrait également à proposer la production sous contrat de puces de gestion de l'énergie au nitrure de gallium (GaN) de 8 pouces, ainsi que de puces RF de 5 nm. Elle commencera également à proposer des puces RF de 8 et 14 nm pour les applications automobiles. La même année, Samsung commencera également à produire des puces de radiofréquence de 5 nm pour prendre en charge la technologie de réseau 6G. Les puces RF seront fabriquées à l'aide du processus 5 nm de Samsung et offriront une efficacité énergétique de 40 % supérieure à celle des puces RF 14 nm précédentes.