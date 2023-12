iOS 17.3 : cette nouvelle fonctionnalité protège vos données si votre iPhone est volé

La première version bêta d'iOS 17.3 comprend une nouvelle fonctionnalité de “protection des appareils volés”, conçue pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire au cas où quelqu'un aurait volé votre iPhone et obtenu le code d'accès de l'appareil.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’iPhone, ceux-ci vont devenir moins intéressants à voler. Apple ajoute une nouvelle fonctionnalité pour l'iPhone, appelée Protection des appareils volés, qui limite ce que les voleurs peuvent faire avec un téléphone et un code d'accès volés. Créée à la suite d'un rapport publié en début d'année par Joanna Stern, du Wall Street Journal, cette fonction est incluse dans la version bêta 17.3 d'iOS, désormais disponible pour les développeurs.

En début d'année, Joanna Stern a enquêté sur l'augmentation des vols d'iPhone dans des lieux publics tels que les bars. La tactique consistait généralement à observer les victimes en train de saisir leur code d'accès avant de voler leur iPhone, puis à utiliser ce code pour modifier immédiatement le mot de passe de l'identifiant Apple et verrouiller les comptes et même les sauvegardes iCloud des propriétaires, et c’est exactement contre cela qu’Apple va tenter de lutter.

Un iPhone volé ne dévoilera plus tous ses secrets, même si le voleur connaît le code

« Cette nouvelle fonctionnalité ajoute une couche de sécurité supplémentaire dans le cas improbable où quelqu'un aurait volé votre téléphone et obtenu votre code d'accès », explique Apple. Une fois activée, cette fonction établit deux barrières de sécurité supplémentaires sur votre iPhone.

Dans un premier temps, votre téléphone aura besoin de votre identification faciale avant que vous, ou un acteur malveillant, puissiez accéder aux mots de passe enregistrés sur votre appareil. Toutefois, si votre iPhone se trouve dans un lieu géographique familier, comme votre domicile ou votre bureau, le protocole de délai de sécurité est levé.

Le deuxième niveau de protection offert par la nouvelle fonctionnalité d'Apple est un délai de sécurité intentionnel. Si un malfaiteur a vu le code d'accès de votre téléphone et tente de modifier les informations d'identification Apple ID, Apple imposera un délai de sécurité dans le processus. En d’autres termes, ce délai garantira qu'en cas de vol de votre téléphone, vous pourrez vous connecter avec votre identifiant Apple sur un autre appareil et le localiser à l'aide du réseau Find My.

Quelles données seront protégées par la nouvelle fonctionnalité ?

Voici la liste des actions qui nécessiteront une authentification par Face ID ou Touch ID lorsque la fonctionnalité sera activée :

Afficher/utiliser des mots de passe ou des clés enregistrés dans le trousseau iCloud.

Demander une nouvelle carte Apple Card

Affichage d'une carte virtuelle Apple Card

Désactiver le mode Lost

Effacer tout le contenu et tous les réglages

Effectuer certaines actions d'Apple Cash et d'épargne dans Wallet

Utiliser les méthodes de paiement enregistrées dans Safari

Utilisation de votre iPhone pour configurer un nouvel appareil.

Voici la liste des actions qui nécessiteront l'authentification Face ID ou Touch ID et qui ont un délai de sécurité d'une heure lorsque la fonctionnalité est activée :

Modification du mot de passe de l'Apple ID

Mise à jour de certains réglages de sécurité du compte Apple ID, notamment l'ajout ou la suppression d'un appareil de confiance, d'un numéro de téléphone de confiance, d'une clé de récupération ou d'un contact de récupération.

Modification du code d'accès de votre iPhone

Ajout ou suppression de Face ID ou Touch ID

Désactiver la fonction Localiser

Désactiver la protection contre les appareils volés

Comment activer la « Protection des appareils volés » ?

Les utilisateurs d'iPhone qui mettent à jour la version bêta d'iOS 17.3 seront invités à tester un aperçu de la fonction après l'installation, mais Apple a déclaré que cet écran ne s'affichera pas pour les utilisateurs qui installent la version publique d'iOS 17.3 à venir plus tard.

Vous pouvez donc l’activer manuellement en suivant la procédure suivante :