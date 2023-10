Samsung pourrait laisser tomber les puces en 3 nm pour passer directement au 2 nm en 2025

Un nouveau rapport stipule que Samsung serait sur le point d’abandonner la production de puce 3 nm pour se concentrer sur le 2 nm. Le constructeur espère en effet lancer la commercialisation de ces dernières dès 2025 et ne tient visiblement pas à prendre du retard sur TSMC, son grand rival qui déploie déjà sur le marché ses puces 3 nm.

Il y a un an, Samsung se lançait dans la course au 3 nm. Le constructeur a été le premier du marché à parvenir à fabriquer une puce gravée avec ce procédé, devant ainsi Mediatek et TSMC. Évidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que ce dernier annonce avoir également lancé sa propre production. À vrai dire, il a même été le plus rapide, puisqu’il a été le premier à fabriquer une puce 3 nm pour smartphone. Cela vous dit d’ailleurs sûrement quelque chose : la puce A17 de l’iPhone 15 Pro et Pro Max profite de ce procédé.

À l’heure actuelle, la puce A17 fabriquée par TSMC est donc la seule commercialisée sur le marché. L’Exynos 2400, que Samsung vient tout juste de dévoiler au grand public, sera en effet gravée en 4 nm. Il en va de même pour le Snapdragon 8 Gen 3. Autrement dit, Samsung, et pour le moment tous les smartphones Android, ont un léger train de retard sur le constructeur taïwanais et la marque à la pomme. Et il se pourrait que cela dure encore un petit moment, selon un récent rapport.

Samsung serait sur le point d’abandonner la puce en 3 nm

Selon un média coréen, Samsung pourrait en effet décider de laisser tomber la commercialisation de sa puce 3 nm. Le fabricant accuserait ainsi d’un retard trop important face à son rival, ce qui le pousserait à se lancer d’ores et déjà dans prochaine étape : la puce gravée en 2 nm. Objectif, respecter le délai que s’est imposé la firme avec une commercialisation dès 2025. À noter que TSMC prévoit également de lancer sa propre puce 2 nm la même année.

Il est probable que la raison qui a poussé Samsung à prendre cette décision est le rendement très mauvais de sa chaîne de production en 3 nm. Pour l’heure, seulement 60 % des puces qui sortent des usines sont utilisables, soit bien loin de ce qui est nécessaire pour fournir les clients de l’entreprise. À noter que le rendement obtenu par TSMC est similaire, ce qui posera rapidement problème si le fabricant se met à fournir d’autres constructeurs qu’Apple.

