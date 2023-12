Apple : réparer vous-même votre iPhone ou Mac va bientôt devenir plus simple

Apple étend son programme de réparation autonome en y ajoutant ses appareils les plus récents, et surtout en mettant à disposition des particuliers un outil jusque là réservé aux professionnels.



Lutter contre le gaspillage électronique passe, entre autres, par la capacité de tout un chacun à réparer lui-même ses appareils. Que vous ayez la fibre bricoleuse ou non, de plus en plus de marques proposent des composants, des tutoriels et des outils pour vous aider à conserver votre smartphone ou autre en bon état au fil des ans. Même Apple a fini par s'y mettre en lançant en 2021 son programme Self Service Repair, qui a tout de même mis plus d'un an à arriver en France.

Concrètement, des centaines de pièces détachées sont disponibles à l'achat. Pour vous guider, vous pouvez consulter les mêmes manuels que ceux utilisés dans les Apple Store et Centres de services agréés par le fabricant. La firme de Cupertino va plus loin en annonçant d'abord l'extension du programme à de nouveaux appareils. Tous les iPhone 15 le rejoignent, ainsi que les Mac intégrant une puce M2. Cela comprend aussi les MacBook Pro 14 et 16 pouces, le MacBook Air 15 pouces, le Mac mini et le Mac Studio. Mais la vraie nouveauté est ailleurs.

Apple met à disposition un nouvel outil pour vous aider à réparer votre iPhone ou Mac

Pour la première fois, les particuliers vont pouvoir utiliser le logiciel de diagnostic utilisé dans les boutiques Apple et les centres agréés. “Destinées aux utilisateurs possédant les connaissances et l'expertise nécessaires pour réparer les appareils Apple, les sessions de dépannage Apple Diagnostics offriront aux clients la même capacité que les fournisseurs de services agréés Apple et les réparateurs indépendants pour tester les appareils […], ainsi que pour identifier les pièces qui pourraient avoir besoin de réparation”.

Apple parle techniquement d'un “nouvel outil”, mais on suppose qu'il s'agit juste de renommer celui disponible pour les professionnels. Même si aucun détail concret n'est donné, on suppose qu'il s'agira aussi d'une plateforme accessible sur un navigateur Web. Comme pour le programme de réparation en lui-même, nous allons devoir patienter. Le service de diagnostique sera d'abord disponible aux États-Unis, avec un lancement en Europe “l'année prochaine”.

