iPhone 14 Pro Max : cet internaute s’est fait licencier à cause d’un bug d’iOS 16

Un membre de Reddit prénommé hlgb2015 a partagé le récit de la mésaventure qui lui est arrivée avec son iPhone 14 Pro Max. Son histoire est la preuve que malgré tous les progrès accomplis par nos appareils électroniques, ils ne sont pas à l’abri d’une défaillance qui peut coûter cher.

Cet internaute venait de trouver un nouvel emploi et il était en période d’essai. Pour s’assurer d’être à l'heure sur son lieu de travail, hlgb2015 avait pris soin de laisser son iPhone 14 Pro Max branché sur le secteur et de régler quatre alarmes différentes. C’est donc en toute confiance qu’il s’est alité. Malgré toutes ces précautions, le smartphone n’a pas sonné et notre homme a perdu son poste.

Alors qu’il était branché sur le secteur, son smartphone s’est inexplicablement éteint pendant la nuit. Pire encore, l’iPhone 14 Pro Max ne voulait plus du tout s’allumer, et il n’a pas pu appeler son employeur pour le prévenir de son retard. Une fois qu’il y est parvenu, après une bonne heure, on lui a fait comprendre qu’il était désormais persona non grata. D’autres membres de Reddit ont confirmé que le cas de hlgb2015 n’est pas isolé.

Il se fait licencier à cause d'un bug d'iOS 16

Selon un autre internaute, « un problème logiciel connu est à l’origine de ce phénomène. Il semble se produire lorsqu’une mise à jour automatique tente d’être appliquée et que, pour une raison ou une autre, elle échoue. Le seul moyen de remettre l’appareil en marche est de le redémarrer de force ». iOS 16 est encore une fois pointé du doigt, à cause d’un problème d’allocation de mémoire cette fois-ci.

iOS 16 fait l’objet de nombreuses critiques. Images qui tremblent, baisse d’autonomie, Face ID qui cesse de fonctionner ; à peine Apple parvient-il à corriger un bug qu’un autre apparaît. Dans ce contexte, la sortie d’iOS 17 est attendue avec impatience. La rumeur annonce que le nouvel OS misera sur la Dynamic Island et qu’il proposera plus de widgets sur l’écran de verrouillage.