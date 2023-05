iOS 16.5 fait chuter l’autonomie des iPhone, mais il y a peut-être des solutions

De nombreux utilisateurs d'iPhone se sont plaints que la batterie de leur appareil se déchargeait rapidement après la nouvelle mise à jour iOS 16.5. Les utilisateurs ont rempli le forum Apple et Twitter de plaintes et de questions sur le nouveau problème de décharge de la batterie.

Il y a quelques jours, Apple lançait une toute nouvelle mise à jour pour ses iPhone : iOS 16.5. Cette dernière apportait de nouvelles fonctionnalités, telles qu'un nouveau fond d'écran pour la Pride, et corrige de nombreux bugs, dont certains ont pu être activement exploités. Cependant, Apple aurait également fait diminuer l’autonomie des appareils, si l’on en croit les témoignages de nombreux utilisateurs.

En effet, une recherche rapide sur les réseaux sociaux révèle que de nombreux fans d'Apple rencontrent des problèmes avec la batterie de leur iPhone. D’après eux,b, l’autonomie ayant sérieusement pris un coup depuis l’installation de la nouvelle mise à jour.

Que faire si votre autonomie baisse après une mise à jour ?

Apple a officiellement reconnu l’existence du problème, mais s’est voulu rassurant. D’après le support de l’entreprise, « Il est normal que vos applications et fonctionnalités aient besoin d'être ajustées jusqu'à 48 heures après une mise à jour ». Si l’on en croit Apple, les problèmes initiaux devraient désormais être corrigés, puisque la nouvelle version a été déployée il y a plus de 48 heures.

Le problème, c’est que certains utilisateurs continuent vraisemblablement de rencontrer des soucis avec leur batterie. Si vous en faites partie, sachez que plusieurs solutions s’offrent à vous. Tout d’abord, vous pouvez tout simplement essayer de redémarrer votre appareil. Vous pouvez également vous rendre dans l’App Store pour mettre à jour vos applications.

Si les problèmes persistent, vous devrez peut-être consulter l’état de votre batterie dans Batterie > Santé de la batterie et recharge. Vous y trouverez la capacité maximale de votre batterie. Si celle-ci est sous les 80 %, cela signifie que votre batterie est assez usée et qu’il serait temps d’aller la changer. Enfin, vous pouvez également consulter l’utilisation détaillée de la batterie pour voir quelles applications consomment plus que d’habitude.