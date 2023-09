Les iPhone 15 sont officiels, Samsung va présenter son anneau connecté, c’est le récap’ !

Apple dévoile les iPhone 15, une liste présente les smartphones qui recevront MIUI 15, Samsung révèlerait son anneau connecté très bientôt, c'est le récapitulatif des actualités.

Même si la journée d'hier a forcément été remplie d'articles sur les iPhone 15, il s'est passé pas mal d'autres choses sur la planète Tech. Côté voiture, Peugeot a présenté l'E-3008, un SUV électrique très endurant. Amateurs de langues étrangères, apprenez qu'une IA vous fait parler dans une autre langue en vidéo en remplaçant votre bouche pour une synchronisation labiale parfaite. C'est bluffant. Enfin, les joueurs et joueuses apprécieront la nouvelle : Starfield va durer très longtemps pour une raison précise. Mais sans plus attendre, voici le résumé des 3 actualités les plus importantes du 12 septembre 2023.

Les iPhone 15 sont désormais officiels

C'est évidemment LA news à ne pas manquer : Apple a dévoilé les nouveaux iPhone 15 lors de sa keynote. La grande majorité des informations que l'on connaissait déjà ou que l'on supposait ont été confirmées. Les nouveaux smartphones de la marque à la pomme croquée sont bien sûr une amélioration nette des précédents modèles. Nous avons hâte de mettre la main dessus pour vous proposer un test complet. En attendant, découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur les iPhone 15.

La liste des smartphones qui recevront MIUI 15 se précise

La prochaine surcouche du constructeur chinois Xiaomi, MIUI 15, arrivera sur bon nombre de smartphones. En se basant sur différentes informations, il est possible de dresser une liste des modèles qui y auront droit, mais aussi de ceux qui n'en profiteront pas. Tous les mobiles de la marque sont concernés : Xiaomi, Redmi et Poco. La liste pourra être amenée à changer quand la firme dévoilera la sienne.

Samsung pourrait présenter son anneau connecté en janvier 2024

Va-t-on enfin le voir ? Qui donc, demandez-vous ? L'anneau connecté de Samsung bien sûr. Dans les tuyaux de l'entreprise depuis 2015 tout de même, il devient de plus en plus tangible et pourrait être présenté avec les Galaxy S24. C'est-à-dire en janvier 2024, lors du Samsung Unpacked. Peu de choses ont fuité sur la fiche technique, mais on s'attend à un appareil capable de mesurer diverse données relatives à notre état de santé ou nos activités physiques.

