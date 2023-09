Samsung : le Galaxy Ring serait annoncé en même temps que les Galaxy S24

Le Galaxy Ring serait le produit phare du Samsung Unpacked de janvier 2024, l'événement où le constructeur présentera sa gamme de smartphones Galaxy S24.



Dans la famille des objets connectés que l'on peut porter sur soi, on a les classiques comme les montres et les bracelets. Certains diront même que les smartphones en font partie. Mais il en reste un qui peine à percer, malgré un concept datant de plusieurs années : l'anneau connecté. Et pourtant, quand on y pense, cela semble évident qu'un tel objet devrait déjà orner le doigt des adeptes d'une telle technologie.

Samsung pourrait être le premier à proposer un anneau connecté grand public (le Oura étant plutôt confidentiel). Début 2023, la marque dépose le nom de Galaxy Ring. À partir de là, les rumeurs et autres fuites vont bon train. On pense par exemple que le Galaxy Ring serait plus puissant que les Galaxy Watch actuelles. Car l'idée est la même : proposer un appareil doté de capteurs en tout genre pour assurer le suivi de la santé, du sommeil, des activités physiques… L'anneau profiterait même de la photopléthysmographie pour détecter les affections vasculaires.

Le Galaxy Ring de Samsung serait dévoilé en janvier 2024

Sur le réseau social chinois Weibo, le célèbre @UniverseIce, toujours très bien renseigné, annonce que le Galaxy Ring pourrait être présenté en janvier 2024 lors du Samsung Unpacked. Il s'agit de l'événement annuel où la firme coréenne nous montre sa nouvelle gamme de produits, ici les Galaxy S24 notamment. Le leaker va plus loin puisqu'il pense que l'anneau connecté sera la star de la conférence, devant les smartphones.

Si c'est bien le cas, cela voudrait dire que Samsung sait qu'il va sortir quelque chose d'assez révolutionnaire. Ou du moins le vendre comme tel. L'idée générale semble de plaire aux utilisateurs qui aimeraient bien profiter d'un capteur d'activités, mais sans s'encombrer d'une montre ou d'un bracelet au poignet. Un anneau s'y prête donc tout particulièrement. Reste à savoir si les technologies embarquées seront à la hauteur, et surtout combien coûtera le Galaxy Ring. On imagine que plusieurs modèles seront proposés, peut-être en terme de design uniquement, dans la mesure où le format laisse la porte ouverte à plus de variations.

Source : SamMobile