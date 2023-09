MIUI 15 : voici la liste des smartphones qui recevront la prochaine surcourche

Alors que le lancement de MIUI 15 approche à grands pas, la liste des smartphones et tablettes qui recevront la mise à jour se précise un peu plus. Après moult spéculations et déductions logiques, il est désormais possible de dresser une liste précise des appareils compatibles avec la prochaine surcouche.

Le déploiement de MIUI 14 touche désormais à sa fin, et alors qu’Android 13 ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez, il est temps de jeter un œil du côté de la prochaine surcouche de Xiaomi. Une première liste des appareils compatibles avait déjà vu le jour au mois de juin, mais le développement avançant, il est aujourd’hui possible d’apporter quelques précisions.

En prenant en compte la durée du support logiciel proposé par Xiaomi sur ses différents appareils, la date de sortie de ces derniers ou encore le vieillissement du hardware qui les compose, on peut dresser une liste assez précise des heureux élus… et ceux qui n’auront pas droit à MIUI 15. Gardez toutefois en tête que cette dernière peut être amenée à changer lors de la publication de la roadmap par Xiaomi.

La liste des smartphones compatibles avec MIUI 15

Xiaomi

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11X

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 LE

Poco

POCO M6 Pro

POCO F5

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT

POCO F4

POCO M4 5G

POCO F4 GT

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO F3

POCO F3 GT

Redmi

Redmi Pad

Redmi Pad SE

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 10 / Prime

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11R

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime / 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro Explorer

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 5G

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi K60

Redmi K60e

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

La liste des smartphones qui ne recevront pas MIUI 15

Xiaomi

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Lite 5G Mi 10 Youth

Mi 10T Lite

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10i 5G

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Redmi

Redmi K30

Redmi K30 Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Redmi 10A

Redmi A1

Redmi A1+

Poco