iPhone 14 : tous les modèles sont déjà en promotion chez Sosh !

L'iPhone 14 vient tout juste d’être annoncé par Apple pendant la keynote du 7 septembre dernier. Si les prix élevés ont pu en refroidir plus d’un, heureusement ils sont déjà en promotion chez Sosh avant même la sortie officielle prévue le 16 septembre prochain.

Les préventes de l’iPhone 14 viennent seulement de débuter suite aux annonces d’Apple à l’occasion de la keynote du 7 septembre 2022. Si les nouveautés proposées par la marque à la pomme peuvent donner envie de sauter le pas, les prix en France sont bien plus élevés que l’année dernière avec un iPhone 14 au prix de lancement de 1019 euros et un iPhone 14 Pro à 1329 euros minimum.

Heureusement, Sosh propose déjà des offres promotionnelles pour s’offrir les nouveaux iPhone moins chers. Tous les modèles d'iPhone (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et Iphone 14 Pro Max) bénéficient de 50 euros de réduction immédiate. Attention, cette offre exceptionnelle est disponible à partir d'aujourd'hui mais elle se termine déjà demain. Il ne faut donc pas la rater. !

L’iPhone 14 dispose d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximum de 1200 nits. La dalle bénéficie en outre de la compatibilité Dolby Vision, HDR et HLG. Niveau performance, l’iPhone 14 est équipé du SoC Apple A15 Bionic avec une mémoire vive de 6 Go. Le modem intégré permet d'avoir le WiFi 6E.

Côté photo, l’iPhone 14 se dote d’un capteur grand angle 12 MP plus lumineux, un ultra grand angle 12 MP et un module selfie 12 MP avec autofocus. L’iPhone 14 permet également de bénéficier de la nouvelle fonction de détection d’accidents de voiture qui permet de contacter les secours automatiquement.

L’iPhone 14 Pro permet quand à lui d’accéder à l’ensemble des dernières nouveautés technologiques de la firme de Cuppertino. D’un point de vue design, le gros changement se situe en haut de l’écran. La célèbre encoche est remplacée par une entaille plus discrète. Baptisée « Dynamic Island », cette entaille s’anime pour afficher les dernières notifications.

Niveau écran, la dalle OLED LTPO bénéficie d’un taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz. Ce taux de rafraichissement peut descendre jusqu’à 1 Hz pour permettre d’avoir notamment le mode Always-on. Sous le capot, la nouvelle puce Apple A16 Bionic bénéficie d'une gravure en 4 nm. La partie photo a nettement été améliorée avec l’arrivée d’un capteur principal de 48 MP pour accompagner le module ultra grand-angle de 12 MP, le téléobjectif de 12 MP et la caméra selfie 12 MP avec autofocus.