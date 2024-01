Plus que 24h pour profiter de jusqu’à -70% sur les smartphones et tablettes BlackView chez AliExpress !

Le Deal du Jour prend fin dans 24h et AliExpress n'a pas dit son dernier mot : pour ces dernières heures, l'enseigne casse encore un peu plus les prix des produits BlackView. Aujourd'hui, on vous propose par exemple le smartphone BlackView n6000 avec une remise de -30% et la tablette BlackView Active 8 Pro à -38%. Découvrez les deux offres en détails ci-dessous.

Pour les dernières 24 heures de son événement Deal du Jour, AliExpress offre une opportunité exceptionnelle pour les amateurs de technologie :

-30% sur le smartphone BlackView N6000 à 191,36€ au lieu de 275,86€.

-38% sur la tablette BlackView Active 8 Pro à 285,71€ au lieu de 460,81€.

Le BlackView N6000 : robustesse et performance dans votre poche

Le Blackview N6000 est un smartphone robuste et performant, idéal pour ceux qui recherchent durabilité et efficacité. Doté d'un écran de 4.3 pouces avec une résolution de 1200 x 540 pixels, il offre un affichage clair et net. Ce téléphone fonctionne avec un système chip MediaTek Helio G99, accompagné de 8GB de RAM LPDDR4 et d'une mémoire interne de 256GB (UFS 2.1), non extensible.

Le N6000 dispose d'une caméra principale de 48 MP et d'une caméra frontale de 16 MP pour des photos de qualité. Sa batterie de 3880 mAh assure une bonne autonomie et supporte la charge rapide à 18W. En termes de design, il mesure 133 x 65.25 x 18.4 mm et pèse 208 g, avec une résistance certifiée IP68/69K et MIL-STD-810. Il est disponible en plusieurs coloris, dont le noir, l'orange et le vert.

Côté connectivité, le smartphone est équipé du Bluetooth 5.2, Wi-Fi, et USB Type-C. Il prend en charge les localisations GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et possède des capteurs comme l'accéléromètre, le gyroscope, et la boussole. Le Blackview N6000 se distingue par sa robustesse et ses fonctionnalités pratiques, convenant parfaitement à un usage quotidien ou dans des environnements exigeants.

Tout savoir sur le BlackView N6000 à -30%

La tablette BlackView Active 8 Pro : puissance et durabilité pour toutes vos aventures

La BlackView Active 8 Pro est une tablette conçue pour résister aux conditions les plus rigoureuses, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements difficiles. Avec ses dimensions de 256.3 x 165.8 x 16.8 mm et un poids de 976 g, cette tablette robuste est certifiée MIL-STD-810H et IP69K, la rendant résistante aux chocs, à la poussière, et à l'eau. Elle est protégée par du verre Corning Gorilla Glass 5, renforçant sa durabilité et sa résistance aux rayures et aux chutes.

La Active 8 Pro est équipée d'un écran IPS LCD de 10.4 pouces, offrant une résolution de 2000 x 1200 pixels. Elle est propulsée par un processeur MediaTek Helio G99, associé à 8GB de RAM. Elle offre un espace de stockage interne de 256GB, extensible via un slot microSDXC.

La tablette dispose également d'une caméra principale de 48 MP et d'une caméra frontale de 16 MP, adaptée pour la capture de photos et la réalisation de vidéos. Sa batterie exceptionnelle de 22000 mAh, avec une charge rapide de 33W, assure une autonomie prolongée, idéale pour des journées d'utilisation intense ou des voyages longue durée.

Tout savoir sur la tablette BlackView Active 8 Pro à -38%

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.