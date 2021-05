Les iMac M1 sont jusqu’à 124% plus rapides que la précédente génération

La puce M1 d'Apple permet un sacré bond en avant du côté des performances. Selon les premiers benchmark, l'iMac 2021 affiche jusqu'à 124% de vitesse en plus par rapport à l'ancienne génération. Les résultats varient bien entendu en fonction de la comparaison, mais l'amélioration est très largement au rendez-vous.

À quelques jours du lancement de l'iMac M1, les benchmark commencent à faire surface sur la toile. Apple a annoncé de meilleures performances et la promesse semble être tenue. Depuis son arrivée sur le marché, la puce M1 permet aux appareils qu'elle propulse de franchir de nouveaux caps, et l'iMac 2021 ne fait pas exception. Sur Geekbench, le modèle au CPU 8 cœurs obtient un score de 1700 en monocœur et de 7400 en multicœurs.

Il s'agit ainsi de résultats similaires aux MacBook M1 ainsi qu'à ceux de l'iPad Pro, également révélé lors de la dernière keynote. C'est d'autant plus vrai pour la version 24 pouces, qui affiche des performances équivalentes à celles de la tablette. Par ailleurs, les similitudes sont telles qu'Apple a récemment été contraint de démentir un quelconque projet de fusion entre les deux appareils.

Les Macs M1 sont beaucoup rapides que l'ancienne génération

Geekbench a ainsi réalisé plusieurs tests, en monocoeur et en multicoeurs comme le veut la coutume. Dans la première catégorie, le iMac M1 est 78% plus rapide que le modèle 21,5 pouces avec Intel Core i3, et 42% que celui avec un Intel Core i7. Les résultats sont d'autant plus impressionnants en multicoeurs, puisque le benchmark montre que l'iMac M1 est 124% plus rapide que iMac Intel Core i3 et 16% plus rapide que la version avec un Intel Core i7. Geekbench indique la puce M1 des iMac fonctionne à une fréquence de 3,2 GHz.

Apple n'a donc pas menti sur les performances de son tout premier CPU. Il faut, bien sûr, encore attendre la révélation officielle des caractéristiques techniques de l'iMac M1 avant de se faire une véritable idée, mais ces premiers scores sont plus qu'encourageants. D'après Jon Prosser, leaker de renom, ces informations seront dévoilées le 18 mai. L'iMac M1, quant à lui, est prévu pour le 21 mai prochain, aux côtés de l'iPad Pro.

Source : Geekbench