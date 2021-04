Non, Apple ne va pas fusionner l’iMac et l’iPad

On aurait pu croire qu’Apple s’apprête à faire de l’iMac et l’iPad un seul et même appareil, mais il n’en est rien. Greg Joswiak, responsable marketing de la firme, est revenu sur les rumeurs ayant fait surface suite à la présentation du dernier iPad Pro, équipé de la même puce M1 que l’iMac. Selon lui, un tel projet n’aura jamais lieu.

Ce 20 avril 2021, lors de son dernier Keynote, Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro équipé d’une puce M1. Et la firme de Cupertino n’y est pas allée de main morte. La tablette est 1500 fois plus puissante que sa prédécesseure sur le plan graphique, selon elle, une avancée notamment due à ce fameux SoC qui équipe également les iMac présentés le même jour. Un autre détail a lui aussi attiré l’attention, à savoir sa taille : 12,9 pouces pour son modèle le plus imposant.

Face à un tel gain en envergure et en performance, certains n’hésitent pas à y aller de leur petite hypothèse. Et si Apple prévoit de fusionner l’iPad et l’iMac pour en faire un seul et même appareil surpuissant ? Absolument pas, d’après Greg Joswiak et John Ternus, respectivement responsable du marketing et du hardware chez Apple. Dans une interview accordée à The Independent, les deux hommes ont confirmé que les produits resteront… deux produits bien distincts.

Apple ne prévoit pas fusionner l’iPad et l’iMac

« Il y a deux histoires contradictoires que les gens aiment raconter à propos de l’iPad et du Mac. D’une part, on dit qu’ils sont en conflit l’un avec l’autre. Que quelqu’un doit décider s’il veut un Mac ou s’il veut un iPad. Ou l’on dit que nous les fusionnons en un seul appareil, qu’il y a vraiment cette grande conspiration que nous prévoyons en éliminant les deux catégories pour n’en faire qu’une. En réalité, ce n’est ni l’une ni l’autre. Nous sommes assez fiers du fait que nous travaillons vraiment dur pour créer les meilleurs produits dans leur catégorie respective. »

Dans ce cas, pourquoi équiper l’iPad Pro de la puce M1, jusque là réservée aux iMac et MacBook ? Tout simplement parce qu’Apple a toujours propulsé ses tablettes avec les meilleurs SoC du moment, explique John Ternus. Actuellement, ce SoC est le M1, selon Apple. Les deux responsables se sont également attardées sur l’ajout d’un écran mini-LED, qu’ils ont qualifié de « gigantesque entreprise ». Il semblerait toutefois que le travail paye. Apple doit déjà augmenter la production de puce M1 pour satisfaire la demande pour son dernier iPad.

