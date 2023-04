Les humains bientôt immortels, certains Pixels ont perdu la 5G, c’est le récap

Google bloque la connexion 5G de certains modèles de Pixel avec une mise à jour. Les humains pourraient devenir immortels dans les 10 prochaines années selon un ancien ingénieur de Google. La Tesla à moins de 25 000 dollars ressemblerait à une Model Y plus petite. C’est le récap du 4 avril 2023.

Warner cherchait une grosse licence pour relancer l’intérêt de son service de streaming HBO. Lord of the Rings (Le seigneur des anneaux) semblait être le candidat idéal. Mais c’est finalement Amazon qui s’est emparé de la licence pour produire Rings of Power (Les anneaux de pouvoir), un prequel à la saga cinématographique. Et ce n’était peut-être pas une si mauvaise affaire pour Warner et HBO. Et ce pour deux raisons.

D’abord, Rings of Power n’a finalement retenu qu’une petite partie de son public. En effet, une étude a montré que le dernier épisode a accueilli moins de la moitié de l’audience du premier épisode. Il y a toujours une perte entre les deux extrémités d’une série. Mais le chiffre est assez haut. Heureusement pas suffisamment pour empêcher la production d'une saison 2.

Ensuite Warner aurait les yeux rivés sur une autre licence : Harry Potter. Et un accord serait en cours de finalisation. La série s’étalerait sur 7 saisons pour couvrir les 7 années de la saga. Tout un programme. En attendant une possible signature, voici les autres actualités qui ont marqué la journée du 4 avril 2023.

Les humains seront immortels dans moins de 10 ans

Ray Kurzweil est un ancien ingénieur de Google. Dans un livre publié en 2005, il prédisait que les humains atteindraient l’immortalité avant 2030. Soit dans moins de 10 ans maintenant. Dans son ouvrage, il explique que le niveau de technologie sera assez avancé pour concevoir des nanorobots qui agiront à l’intérieur de notre corps. L’objectif de ces nanorobots serait d’optimiser le corps du porteur. Si cette prédiction vous semble fantasque, sachez que l’ingénieur n’en est pas à son premier coup d’essai. Et il a eu souvent raison.

Plus de détails : Nous atteindrons l’immortalité d’ici 2030, d’après cet ancien employé de Google

Google désactive une fonction essentielle des Pixel avec une mise à jour

Les Pixel ont reçu une mise à jour de leur système d’exploitation. Mais celle-ci désactive la connexion 5G sur les réseaux dits SA (Stand Alone). Ces derniers fonctionnent avec des technologies dédiées à la 5G, contrairement aux réseaux NSA qui utilisent un cœur de réseau 4G. Trois Pixel sont concernés : le Pixel 4a, le Pixel 5a et le Pixel 5. Le point commun de ces trois téléphones : ils fonctionnent grâce à un SoC Qualcomm. Tous les Pixels compatibles 4G uniquement et tous les Pixels intégrant un Sensor ne sont pas touchés. Il est possible de corriger le problème. Nous vous détaillons la procédure dans notre article complet.

Plus de détails : Google Pixel : oups, la dernière mise à jour a désactivé une fonction essentielle sur ces trois smartphones

La Tesla « abordable » serait une Model Y plus petite

Depuis 2018, Elon Musk promet une Tesla abordable, c’est-à-dire vendue moins de 25 000 dollars (hors option certainement). 5 ans plus tard, l’entrepreneur n’a toujours pas dévoilé cette voiture électrique qui a pourtant tant de potentiel. Heureusement, une nouvelle indiscrétion apporte cependant quelques détails : la Tesla abordable serait basée sur la Model Y, mais son encombrement serait plus petit. Comprenez que l’empattement serait plus court et le châssis serait plus adapté à une conduite urbaine. Une parfaite concurrente pour la Renault Zoe et la Volkswagen ID.3 ?

Plus de détails : La Tesla à 25 000 dollars serait une « petite Model Y » produite à 4 millions d’unités par an