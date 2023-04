Amazon présente ses nouvelles techniques pour empêcher la contrefaçon

Amazon vient tout juste de publier son nouveau rapport sur la protection des marques. L'entreprise y détaille notamment ses avancées pour lutter contre les acteurs malveillants et pour empêcher la revente de produits contrefaits sur sa plateforme.

Alors qu'une famille américaine vient tout juste d'écoper de 51 millions de dollars d'amende après avoir vendu des iPhone contrefaits sur Amazon et eBay, le géant du e-commerce publie ce mardi 4 avril 2023 son nouveau rapport sur la protection des marques.

Dans ce document, la compagnie américaine met en lumière les avancées permises par les experts et nouvelles technologies Amazon pour lutter contre les acteurs malveillants et empêcher la revente de produits contrefaits sur sa plateforme. Il faut dire qu'il s'agit d'un problème récurrent chez Amazon.

La contrefaçon, un problème de longue date sur Amazon

En 2019, la firme a reconnu qu'il y avait énormément de contrefaçons sur son site. Pour endiguer ce phénomène, l'entreprise avait lancé le Project Zero, une initiative destinée à aider les marques à détecter les faux produits. En parallèle, Amazon a mis en place une politique généreuse de retour et de remboursement en cas de problème.

D'année en année, Amazon a renforcé son arsenal contre la contrefaçon. Des 2 millions de produits contrefaits détruits en 2020, la firme de Seattle affirme avoir mis au rebut pas moins de 6 millions de contrefaçons en 2022. Mais ce n'est pas tout, puisqu'Amazon annonce également une diminution drastique de la présence d'acteurs malveillants sur sa plateforme.

Cette dissuasion s'appuie sur deux fondements :

le lancement du processus avancé de vérification des vendeurs, avec notamment un entretien individuel vidéo avec chaque vendeur potentiel

l'amélioration constante des outils d'analyses via l'apprentissage automatique

800 000 nouveaux comptes vendeur bloqués en 2022

Au total, Amazon annonce le blocage de plus 800 000 tentatives de création de nouveaux comptes vendeur par des personnes malintentionnées. Un chiffre en baisse constante (2,5 millions en 2021 et 6 millions en 2020).

Par ailleurs, l'entreprise salue l'adoption croissante des outils de protection des marques. Désormais, les fabricants partenaires peuvent s'appuyer sur ces technologies automatisées pour identifier et signaler les infractions. Ainsi, le nombre de signalements a diminué de plus de 35% d'après Amazon.

Enfin, Amazon explique avoir mis l'accent sur l'identification et le démantèlement des réseaux de contrefaçons. En 2022, l'unité de lutte contre la contrefaçon d'Amazon (CCU) a signalé aux autorités compétentes plus de 1300 faussaires aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Chine.

Source : Communiqué de presse