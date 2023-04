Nous atteindrons l’immortalité d’ici 2030, d’après cet ancien employé de Google

Ray Kurzweil n’a visiblement pas froid aux yeux en affirmant haut et fort que l’humanité atteindra l’immortalité d’ici 2030. Selon cet ancien ingénieur de Google, nous développerons d’ici là des nanorobots capables de réparer nos cellules et ainsi éviter le vieillissement. Le twist, c’est que l’intéressé n’en est pas à sa première prédiction exacte.



On a parfois l’impression que les bureaux de Google renferment des secrets trop dangereux pour l’humanité. Récemment, nous avons notamment eu vent de cet ingénieur qui a travaillé sur une IA qui, selon lui, serait douée d’émotions humaines. D’autres, qui ont déjà quitté le navire il y a quelques années, continuent de faire des prédictions étonnantes pour l’avenir. C’est justement le cas de Ray Kurzweil, ancien ingénieur de la firme de Mountain View désormais âgé de 75 ans.

Dans son livre Humanité 2.0 (The singularity is near de son titre original) sorti en 2005, Ray Kurzweil fait une prédiction pour le moins intrigante. Selon lui, nous serions très proches d’atteindre l’immortalité puisque selon lui, ce cap sera franchi d’ici 2030. Il s’appuie notamment sur les avancées en matière de robotique et de génétique pour affirmer que dans quelques années, les humains développeront des nanorobots capables de se déplacer à l’intérieur de notre organisme.

Et si nous faisions disparaître la mort d’ici 2030 ?

Ces nanorobots pourraient alors empêcher l’apparition de maladies, réparer les cellules pour empêcher le vieillissement ou encore annuler les méfaits de certains aliments sur notre corps, nous permettant ainsi de rester en bonne santé et énergiques qu’importe notre alimentation. Ray Kurzweil ne s’arrête d’ailleurs pas là puisqu’il assure l’IA passera le test de Turing d’ici 2029 ou encore que la singularité sera atteinte d’ici 2045.

On concède volontiers que toutes ces affirmations ont bon goût de science-fiction. Néanmoins, Ray Kurzweil est loin d’en être à son coup d’essai. Celui-ci a notamment vu juste en déclarant qu’un ordinateur serait capable de battre un humain aux échecs d’ici 2000. Ou encore que nous serions tous équipés de petits ordinateurs portables que nous emmènerions partout d’ici 2009. Alors, prêts pour l’immortalité ?