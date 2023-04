Gmail débarque enfin dans l’application Outlook pour Windows

L’application Outlook pour Windows vient de profiter d’une mise à jour majeure, lui permettant de prendre en charge les comptes mail tiers, dont notamment les comptes Gmail de Google.

Jusqu'à présent, Outlook ne prenait en charge que les comptes personnels Microsoft et les comptes professionnels ou scolaires sur Windows, ce qui avait le don d’agacer de nombreux utilisateurs de l’application. Cependant, le géant de Redmond avait promis que la prise en charge des comptes tiers arriverait bientôt, et celle-ci est enfin disponible pour un petit nombre d’utilisateurs du programme Insiders.

Dans une nouvelle mise à jour d’Outlook sur Windows, Microsoft a enfin introduit la prise en charge des comptes Gmail tiers, y compris la prise en charge complète du calendrier et des contacts Gmail. « Outlook s'adresse à tout le monde, quels que soient les comptes utilisés – tout comme sur nos applications mobiles et Mac. Aujourd'hui, nous allons commencer à déployer la prise en charge des comptes Gmail pour ceux qui utilisent l'aperçu du nouvel Outlook pour Windows… Notre intention est que chaque personne puisse accéder à tous ses courriels – en un seul endroit – sur n'importe quel appareil Windows 10 ou Windows 11 », assure Microsoft.

Lire également – Microsoft 365 Copilot : comment l’IA va révolutionner Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams

Google Agenda et Google Contacts arrivent sur Outlook

Après des années à devoir passer par différentes applications, les utilisateurs d’Outlook qui ont également des comptes Google pourront donc enfin gérer tous leurs e-mails depuis le même endroit sur Windows. Cela devrait donc constituer un gain de temps considérable dans la planification de vos événements, surtout grâce à l’arrivée de Google Agenda et Contacts.

« Les utilisateurs de longue date d'Outlook pour Windows noteront que la prise en charge des comptes tiers a également été améliorée par rapport à l'expérience du client classique, qui ne prenait pas en charge Google Agenda ou Contacts », a souligné l'équipe d'Outlook dans un communiqué sur le site officiel. « Désormais, les utilisateurs peuvent utiliser leur messagerie Gmail, leur calendrier Google et leurs contacts dans le nouvel aperçu d'Outlook pour Windows. Il s'agit d'une demande populaire qui est rendue possible grâce à notre base de code moderne dans le nouvel Outlook pour Windows ».

Notez que le nouvel Outlook pour Windows est toujours en version bêta et disponible pour les Insiders Office (fonctionnant au moins sous Windows 10 Version 1809 – Build 17763). Ceux qui ont accès aux canaux verront une bascule “Essayez le nouvel Outlook” dans leur Outlook classique pour Windows ou dans les apps Courrier et Calendrier. Selon l'entreprise, la prise en charge de Yahoo et d'iCloud ainsi que la possibilité de se connecter à une boîte aux lettres via IMAP devraient arriver “bientôt”, sans plus de précision. Notez que l’application pour Mac est désormais gratuite, et a fait le plein de nouvelles fonctionnalités.