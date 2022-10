Le Seigneur des Anneaux Rings of Power : le tournage de la saison 2 vient de commencer

Alors que les fans attendent encore avec impatience la diffusion des deux derniers épisodes de la saison 1, l’équipe de Rings of Power vient de démarrer la production de la saison 2. Le tournage aura lieu au Royaume-Uni, délaissant ainsi la Nouvelle-Zélande traditionnelle depuis les films de Peter Jackson.

Que l’on soit fan de la première heure ou néophyte, difficile de ne pas être bouche bée devant le Seigneur des Anneaux : Rings of Power. Sans pour autant être exempte de défauts, la série estampillée Amazon est une réussite sur bon nombre de niveaux, tant sur ses visuels époustouflants (ce qui n’est pas étonnant vu le budget faramineux du projet) que son respect de l’œuvre de J.R.R. Tolkien.

À ce stade de la diffusion, il ne reste donc plus que deux épisodes à être diffusés. Malgré le succès déjà incontestable de la série, qui enregistre déjà 1,3 milliard de minutes de visionnage depuis son lancement, Amazon ne se repose pas sur ses lauriers et prépare déjà la suite. Selon nos confrères du Hollywood Reporter, le tournage de la saison a en effet déjà commencé. Et, surprise, celui-ci n’a pas lieu où vous pensez.

Rings of Power délaisse la Nouvelle-Zélande pour le Royaume-Uni

L’existence d’une seconde saison n’est pas une surprise : à peine le projet officiel, Amazon avait déjà renouvelé la série pour une nouvelle fournée d’épisodes. Ce qui est plus étonnant en revanche, c’est le lieu choisi pour le tournage. En effet, depuis la cultissime trilogie de Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux est automatiquement associé à la Nouvelle-Zélande, et la première saison de Rings of Power a respecté cette tradition en y installant sa production.

Sur le même sujet —Le Seigneur des Anneaux : Embracer veut réaliser des films sur Gandalf et Aragorn

Mais pour la seconde saison, Amazon a décidé d’aller voir ailleurs. Cette fois, c’est le Royaume-Uni qui accueille l’équipe de tournage, dans les studios Bray, à quelques kilomètres de Londres. La raison est bien entendu économique, nos voisins britanniques proposant un meilleur deal à Amazon qui, de plus, s’installe de plus en plus dans la zone. Reste à savoir si le reste de la série y sera également tournée. Pour rappel, cette dernière durera au total une cinquantaine d’heures.

Source : The Hollywood Reporter