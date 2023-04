Samsung reprend le titre de leader mondial des ventes de smartphones à Apple

L'institut Canalys nous apprend qu'après l'avoir cédé pendant un trimestre à Apple, Samsung récupère la couronne de plus gros vendeur de smartphones.

Le règne d’Apple au sommet des ventes mondiales de smartphone n’aura duré que le temps du dernier trimestre 2022. Selon l’institut Canalys, Samsung a récupéré sa couronne au début de l’année 2023. C’est une bonne nouvelle pour Samsung, mais qui ne doit pas cacher que les ventes de smartphones sont en berne. D’une année sur l’autre, elles ont baissé de 12 %.

Selon les analystes de Canalys, « le déclin du marché des smartphones au premier trimestre 2023 était conforme aux attentes […], mais les conditions macroéconomiques ont continué à entraver les investissements et les opérations des vendeurs sur plusieurs marchés. Malgré les baisses de prix et les promotions importantes des vendeurs, la demande des consommateurs est restée faible ». Pour l’heure, le climat économique est on ne peut plus morose donc, mais pour les experts, il y a de bonnes raisons d’espérer rompre cette spirale descendante. « On voit une amélioration de la demande dans certaines gammes de smartphones, et Canalys prévoit que les stocks de l’industrie du smartphone, indépendamment du canal ou du vendeur, peuvent atteindre un niveau relativement sain d’ici la fin du deuxième trimestre 2023 ».

Samsung redevient numéro un des ventes de smartphones, malgré une demande faible

Selon la compagnie, en ces temps d’incertitude, les fabricants de smartphones commencent à concentrer leurs offres sur la qualité et la valeur ajoutée plutôt que sur les gros volumes de ventes. Cela se traduit d’ailleurs dans les ventes de smartphones de Samsung. C’est en effet grâce aux ventes de ses appareils les plus prestigieux, le Galaxy S23 Ultra notamment, que le géant coréen a récupéré son titre de numéro un mondial, alors que le public a boudé ses téléphones d’entrée de gamme.

Selon Tony Zhu, l’avenir des marques de smartphones est résolument dans les appareils pliables, un marché sur lequel Samsung est déjà très bien implanté. Dans ce domaine, la rumeur court qu’Apple prépare un iPhone Fold, mais elle risque encore à confirmer. Le plus grand concurrent du géant coréen pourrait donc être Google, dont le Pixel Fold pourrait débarquer en juin à un prix encore jamais vu.