Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 seront plus puissants que les S22 grâce à un Snapdragon 8 Gen 1+

Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 seront introduits cet été, et devraient bénéficier d’une nouvelle puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm, de quoi être plus puissants que les appareils de la série Galaxy S22.

Sur son compte Twitter, le leaker Ice Universe a confirmé que les deux prochains smartphones pliables de Samsung bénéficieront d’une puce Snapdragon 8 Gen 1+. Gravée par TSMC, la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm devrait se montrer moins énergivore que le Snapdragon 8 Gen 1 actuel, et pourrait permettre aux fabricants de proposer des smartphones Android qui surchauffent moins.

Ce nouveau processeur permettra aux deux appareils d’offrir de bien meilleures performances par rapport aux Galaxy S22 actuels. Pour rappel, ceux-ci utilisent une puce Exynos 2200 en Europe, et une puce Snapdragon 8 Gen 1 dans d’autres marchés comme les États-Unis. Il ne s’agira cependant pas du premier smartphone doté de ce nouveau processeur, puisque c’est Motorola qui devrait être le premier à l’utiliser dans son Motorola Frontier le 10 mai prochain. On s’attend également à ce que ce SoC surpuissant arrive dès cet été dans le prochain OnePlus 10 Ultra, mais également dans le Xiaomi 12 Ultra.

I confirm again that Fold4 and Flip4 will use TSMC Snapdragon 8 gen1 plus (SM8475) — Ice universe (@UniverseIce) May 6, 2022

Le Galaxy Z Flip 4 sera plus endurant que le Galaxy Z Flip 3

Grâce à ce nouveau processeur, on s’attend à ce que le Galaxy Z Flip 4 propose une meilleure autonomie que son prédécesseur. On sait également que le smartphone disposera d’une batterie de 3400 mAh, contre 3300 mAh sur le Galaxy Z Flip 3. D’après Ross Young, le nouveau modèle utilisera également un écran externe un peu plus grand d’environ 2 pouces, contre 1,9 pouce précédemment.

Z Flip 4 will have a larger cover display than the z Flip 3. Begins with a 2 rather than 1.9"… — Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

Enfin, Ross Young a dévoilé tous les coloris des smartphones pliables de Samsung. Selon ses informations, le Galaxy Z Flip 4 sera disponible en 4 coloris : Gold, Gray, Light Blue et Light Violet, tandis que le Galaxy Z Fold 3 n’offrira que trois choix différents : Beige, Black et Gray. Enfin, bonne nouvelle, malgré toutes ces nouveautés, on s’attend à ce que Samsung baisse de nouveau les prix de ses smartphones pliables cette année.