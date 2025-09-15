Le Galaxy S26 choque par son design dans ce premier aperçu

Un visuel inédit des prochains Galaxy S26 circule sur le web. Il montre des choix esthétiques qui risquent de surprendre après les modèles récents. L’année prochaine, Samsung pourrait proposer un design qui ne fera pas l’unanimité.

À chaque nouvelle génération de smartphones, les attentes se portent autant sur le design que sur les nouveautés techniques. Avec le Galaxy S25, Samsung avait déjà surpris en abandonnant les lignes anguleuses de ses anciens modèles pour une forme plus arrondie. Cette évolution avait lancé un débat sur l’identité visuelle de la gamme, et une nouvelle fuite autour du Galaxy S26 montre que cette discussion est loin d’être terminée.

Une photo attribuée à la future gamme Galaxy S26 vient d’apparaître en ligne. Contrairement aux rendus numériques diffusés plus tôt, il s’agit cette fois d’un cliché d’un composant réel. Ce visuel confirme un changement notable dans la conception du bloc photo arrière. L’aspect global semble plus massif et moins discret que sur la génération précédente.

Samsung Galaxy S26 Series Camera Protective Film pic.twitter.com/MzlbEYl7Zy — PhoneArt (@UniverseIce) September 14, 2025

Une image révèle que le Galaxy S26 Ultra adopte un bloc photo plus volumineux

Le Galaxy S26 Ultra apparaît comme le modèle le plus concerné par ce choix esthétique. Son module photo prend plus de place, avec des capteurs aux contours élargis. Cette évolution résulte d’une ouverture plus importante sur le capteur principal, censée améliorer les photos en basse lumière. Les lentilles semblent ainsi gagner en surface et imposent une réorganisation de l’arrière du téléphone. Ce parti pris donne un rendu visuel moins sobre, mais laisse entrevoir des améliorations pratiques.

La gamme devrait aussi comprendre deux autres modèles : le Galaxy S26 Pro et le Galaxy S26 Edge. Le premier reprend l’approche de l’Ultra dans un format plus compact, tandis que le second adopte des lignes plus arrondies, proches de celles de l’iPhone 17 Pro. Sur le plan matériel, le S26 Ultra utilisera le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 2 partout dans le monde. Les deux autres versions continueront à alterner entre Snapdragon et Exynos selon les régions.

Cette fuite confirme ainsi la volonté de Samsung de renforcer les capacités photo du Galaxy S26 Ultra, tout en différenciant clairement les modèles de la série. Le design, lui, semble s’éloigner encore un peu plus des codes qui avaient fait le succès de la série.