Les États-Unis viennent de révéler leur plan pour poser un réacteur nucléaire sur la Lune

Le nucléaire spatial n'est plus une promesse lointaine aux États-Unis. Un mémorandum officiel vient de fixer des dates concrètes pour envoyer des réacteurs en orbite et sur la Lune. La course est lancée, et la Chine regarde de près.

face cachee lune
Source : NASA

L'idée d'installer un réacteur nucléaire sur la Lune ne date pas d'hier. Dès 2021, l'agence spatiale américaine lançait un appel d'offres pour concevoir une centrale nucléaire lunaire. Les contraintes étaient déjà précises en termes de taille et de poids pour l'embarquer dans une fusée. Depuis, le projet a mûri et les ambitions ont grandi. Les ingénieurs de la NASA travaillent notamment sur l'emplacement idéal du futur réacteur, un choix complexe qui doit tenir compte des risques liés à la poussière lunaire.

Ces réflexions techniques trouvent aujourd'hui un cadre politique officiel. Un mémorandum fixe des objectifs précis pour la NASA, le Pentagone et le département de l'Énergie. Ces trois agences devront développer des technologies nucléaires spatiales en parallèle, en s'appuyant sur une compétition entre contractants privés. Les réacteurs devront être modulaires et adaptables, avec des applications pensées aussi bien pour la propulsion spatiale que pour la vie sur la Lune.

Les États-Unis visent un réacteur en orbite dès 2028 et sur la Lune dès 2030

Selon ce mémorandum, les États-Unis visent un réacteur de puissance moyenne en orbite dès 2028. Une variante sera dédiée à la propulsion électrique nucléaire. Un premier grand réacteur fonctionnel devra être installé sur la Lune d'ici 2030. Ces réacteurs devront produire au moins 20 kilowatts électriques, pendant trois ans en orbite et cinq ans sur la Lune. Une conception capable d'atteindre 100 kilowatts est également prévue. Les premiers designs sont attendus dans un délai d'un an.

L'enjeu dépasse la seule exploration scientifique. Le nucléaire spatial permet d'aller plus loin, avec plus de charge utile et sans dépendre d'un carburant chimique limité. En arrière-plan, la compétition technologique avec la Chine joue un rôle moteur. Pékin développe également des capacités énergétiques avancées pour la Lune et ne cache pas ses ambitions lunaires à long terme. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a tranché la question en quelques mots. Pour lui, le moment est venu de passer à l'action.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Honor 600 est officiel, un design soigné mais un upgrade timide

Honor annonce l’arrivée en France de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 600. Remplaçant du Honor 400, ce nouveau modèle reprend en grande partie le positionnement de son…

AliExpress lance ses offres de printemps : jusqu’à -60 % sur les meilleurs produits tech

C’est parti pour les offres de printemps chez AliExpress, avec une avalanche de promos sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Voiture électrique : une batterie solide produite en masse dès 2026, la Chine est confiante

Greater Bay Technology, entreprise chinoise à la pointe sur les batteries solides, vise une production industrielle courant 2026. Après des années de “teasing”, cette technologie révolutionnaire arriverait enfin dans des…

Ne scannez pas le QR code sur ce colis : c’est encore une nouvelle arnaque ! Voici comment vous protéger

Les pirates s’adaptent à nos habitudes pour élaborer les modes opératoires de leurs arnaques. L’une des dernières en date associe colis et QR code. On vous explique dans cet article…

-43% sur le Redmi Note 15 5G : le smartphone Xiaomi est à prix mini

Apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, le Redmi Note 15 5G devient encore plus abordable grâce à une remise de 43%. Pour seulement 172 €, la version 256 Go du…

Ces grands médias effacent leur propre histoire du web, et l’IA en est la seule coupable

De grands médias choisissent d’effacer leur propre trace du web pour se protéger de l’IA. Vingt-trois organisations ont déjà franchi le pas, dont certains des titres les plus influents au…

IA

Le vent solaire « lent » mérite-t-il encore son nom ? Une étude révèle qu’il est 4 fois plus rapide que prévu

Observer l’Univers, c’est un peu comme augmenter de niveau dans un jeu vidéo. Au fur et à mesure que l’on monte en compétences et perfectionne ses instruments, l’on (re)découvre des…

Ralentissements, déconnexions, NordVPN est devenu une catastrophe sur macOS, une mise à jour est en préparation

La dernière version de NordVPN sur macOS souffre de nombreux problèmes, entre ralentissements de l’interface et déconnexions intempestives. Un correctif doit arriver bientôt. NordVPN est l’un des meilleurs fournisseurs de…

L’IA de votre smartphone va recommander des poses quand vous prenez des photos

Selfie ou portrait, vous ne savez pas quelle pose adopter quand vous prenez une photo ? L’IA va se charger de vous proposer des suggestions. En panne d’idée au moment…

Amazon lance un nouveau Fire TV Stick HD, très pratique pour les voyages

Amazon lance un nouveau Fire TV Stick HD, plus compact et plus léger. Il s’alimente aussi directement par le port USB du téléviseur, sans adaptateur secteur supplémentaire. Cette particularité en…

TV

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.