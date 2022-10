Les Dacia Duster et Sandero électriques arrivent, mais pas avant 2028

Alors que Dacia propose aujourd'hui un seul modèle électrique, à savoir la Spring, la marque roumaine et filiale de Renault vient de confirmer l'arrivée de deux nouveaux véhicules électriques. En effet, la Duster et la Sandero vont aussi passer par la case Electrification, mais il faudra se montrer patient, très patient, avant de monter à bord.

Alors que Renault vient de présenter la version électrique de la mythique 4L lors du salon Mondial de l'Auto de Paris 2022, on en sait plus sur les projets de Dacia, filiale de Renault depuis 1999, concernant l'électrique.

Comme vous le savez peut-être, Dacia propose pour l'instant un seul véhicule électrique dans sa gamme : la Dacia Spring. Avec plus de 50 000 exemplaires écoulés depuis l'ouverture des ventes en mars 2021, le SUV électrique du constructeur roumain s'est imposé parmi les meilleures ventes en France et en Europe. Il faut dire que son prix de départ, fixé à 19 290 euros actuellement, est un argument convaincant.

On sait d'ailleurs qu'une nouvelle version de la Dacia Spring doit arriver en 2024. Le PDG du groupe Renault Luca de Meo a confirmé la chose en février 2022. Et bien, figurez-vous qu'elle ne sera bientôt plus la seule voiture électrique de la marque.

La Sandero reviendra en version électrique vers 2028

En effet, nos confrères du site britannique AutoCar ont pu s'entretenir avec Denis Le Vot, le patron de Dacia. Tout d'abord, le responsable a évoqué la volonté du constructeur de lancer un modèle électrique à grande échelle (rappelons que la Spring est disponible dans certains pays d'Europe seulement). Selon ses dires, la meilleure candidate pour le poste reste la Sandero.

“Nous pouvons faire une voiture multi-énergie (hybride et électrique) pour Dacia en cas de besoin. Nous sommes bien préparés. Tôt ou tard, nous savons que nous avons besoin de multi-énergie et nous pouvons le faire sans aucun problème. Il n'y a pas encore de date, mais la prochaine Sandero est une candidate idéale pour cela”, explique-t-il.

Dacia utilisera les technologies de Renault pour ses voitures électriques

Selon lui, cette nouvelle version de la citadine électrique ne devrait pas arriver sur le marché avant 2028 ou 2029 au plus tard. Par ailleurs, le PDG de Dacia compte exploiter “les actifs du Groupe Renault au sens large” pour lancer cette Sandero électrique. En d'autres termes, la Sandero électrique sera basée sur la plateforme Renault Nissan CMF BEV, que l'on retrouve déjà sur la Mégane E-Tech. En utilisant les technologies et les architectures développées par Renault pour ses voitures électriques, Dacia espère réaliser d'importants économies sur les coûts de développement et de production.

Enfin, Denis Le Vot a également évoqué le lancement en 2033 d'une version électrique du Duster. On en sait encore très peu sur ce mounidèle, exception faite qu'il sera produit dans l'usine Dacia de Mioveni, en Roumanie. Dès 2035, tous les véhicules de la marque seront électriques, pour être en conformité avec l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves décrétée par l'Union européenne.

Source : AutoCar