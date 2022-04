Tesla et Dacia dominent les ventes de voitures électriques au 1er trimestre 2022

La Plateforme automobile vient de publier son rapport trimestriel sur le secteur de l'automobile français. L'occasion pour l'organisme de faire le point sur les ventes de voitures électriques dans l'Hexagone. Sans surprise, la Tesla Model 3 reste numéro 1, suivie de la Dacia Sandero.

La Plateforme automobile, un organisme qui rassemble la filière automobile française, vient tout juste de publier son rapport trimestriel sur le marché hexagonal. Le PFA diffuse régulièrement des études sur l'automobile du pays, avec l'aide de nombreux constructeurs, équipementiers, sous-traitants et acteurs de la mobilité.

Que nous apprend ce nouveau rapport ? En premier lieu, les ventes de voitures sur le premier trimestre 2022 s'élève à 365 360 unités. Cela représente une baisse de 17,3% par rapport aux chiffres enregistrés en 2021. Le mois de mars 2022 est d'ailleurs marqué par un niveau de ventes historiquement bas, avec 147 079 immatriculations seulement.

D'après la Plateforme automobile, les pénuries de composants électroniques et le contexte économique incertain en lien direct avec la guerre en Ukraine sont les principales causes de ce déclin. “Le palmarès des ventes aux particuliers, avec sur le podium la Dacia Sandero et la Tesla Model 3, illustre aussi la popularisation du marché entre les modèles qui répondent à une problématique de pouvoir d'achat et ceux qui misent sur le contenu technologique à des tarifs bien plus élevés”, assure la PFA.

La Tesla Model 3 reste au top des ventes des voitures électriques

Autre fait inédit, les voitures électriques affichent 11,9% de parts de marché, soit presqu'autant que le diesel avec 14%, son niveau le plus bas depuis plusieurs années. Rentrons maintenant dans le détail. Sans surprise, la Tesla Model 3 reste la voiture électrique la plus vendue en France durant ce 1er trimestre 2022, avec 6 636 exemplaires écoulés, soit 1,8% de parts de marché. Une belle performance, qui pourrait toutefois ne pas se reproduire sur le prochain trimestre.

En effet, Tesla a récemment augmenté le prix de la Model 3 en France, à hauteur de 6000 €. Résultat, les Français ne peuvent plus bénéficier du bonus écologique maximal depuis l'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs. De quoi peut-être freiner certains futurs acheteurs. Concernant le reste du podium, on trouve la Dacia Spring sur la seconde marche avec 4953 immatriculations, suivie de la Peugeot e208 avec 3808 exemplaires vendus sur le début d'année 2022.

Source : Plateforme automobile (PFA)