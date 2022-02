Dacia Spring : la voiture électrique la moins chère d’Europe sera remplacée en 2024

La Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché, va revenir en 2024 dans une version remaniée. La nouvelle a été confirmée par le PDG du groupe Renault-Dacia, Luca de Meo. Le but de la manoeuvre ? Moderniser la conception du véhicule et l'adapter au marché européen.

Depuis l'ouverture des ventes en mars 2021, la Dacia Spring, le SUV électrique de la marque roumaine, s'est imposé comme un véritable carton. Avec 46 000 exemplaires écoulés pour l'instant, la Dacia Spring est bien engagé sur la voie du succès. Il faut dire que le SUV a des arguments indéniables, à commencer par son prix imbattable : à partir de 12 400 €. Avec une telle proposition, la Dacia Spring est tout simplement la voiture électrique la moins chère du marché européen.

Bien entendu, il faut remettre la chose en perspective. Pour ce tarif, le Dacia Spring fait des concessions évidentes sur l'autonomie, l'équipement ou la sécurité. Rappelons que la Spring est en réalité un dérivé du Renault K-ZE, un SUV lancé en Chine en fin 2019 et dont la carrière s'est arrêtée à la mi-2020 faute de ventes satisfaisantes.

La Dacia Spring va revenir dans une nouvelle version en 2024

Autre point de taille, la Spring n'est pas fabriquée en Roumanie, mais en Chine par la société Dongfeng. Or, le contrat qui unit Renault et le constructeur chinois a pris fin en 2019. En d'autres termes, la marque au losange est en droit de ramener la fabrication de la Dacia Spring en Europe pour le développement d'une éventuelle nouvelle version du véhicule. C'est exactement ce que compte faire le groupe.

Lors de la conférence sur les résultats financiers de Renault donnée ce jeudi 18 février 2022, le PDG Luca de Meo a confirmé qu'une nouvelle Dacia Spring était en préparation et qu'elle fera ses débuts en 2024. Elle ne sera pas basée sur la même plateforme que les Renault 4L et la Renault 5, à savoir la CMF-B, mais sur la base technique CMF-A. Pour rappel, la Dacia Spring s'était imposée en novembre 2021 comme la voiture électrique la plus vendue en France, juste devant la Renault Zoé et la Tesla Model 3. Le SUV enregistrait 2895 immatriculations sur le mois, une belle performance.

