Les capteurs photo des iPhone 16 se dévoilent en intégralité, voici tout ce qu’il faut savoir

Les iPhone 16 continuent de révéler leurs secrets malgré eux. Cette fois-ci, ce sont les capteurs photo qui sont à l'honneur avec une fiche technique complète pour tous les modèles, mais pas que.



Plus que quelques semaines à attendre pour découvrir officiellement les iPhone 16 d'Apple. À moins d'une surprise de dernière minute, les smartphones de la marque à la pomme croquée seront dévoilé en septembre prochain. Personne n'a attendu la conférence pour parler de ce que les nouveaux mobiles auront a offrir cela dit. Le moulin à rumeurs a tourné à vitesse grand V.

Vous voulez une idée de ses performances ? Il y a déjà un benchmark pour ça. Envie de voir à quoi les appareils vont ressembler ? Pas de problème : des photos de prise en main ont été publiées. Vous l'aurez compris, Apple aura du mal à créer la surprise, comme chaque année, et comme ses concurrents logés à la même enseigne. La dernière fuite en date est d'ailleurs assez massive puisqu'elle nous révèle tout ce qu'il y a à savoir sur les capteurs photo des iPhone 16.

Voici les caractéristiques attendues des capteurs photos des iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max

Commençons par nous intéresser aux iPhone 16 et 16 Plus. Les deux appareils auront droit à 2 capteurs à l'arrière, alignés verticalement :

Capteur principal de 48 Mégapixels, ouverture f/1.6, zoom x2

Ultra grand angle de 12 MP, ouverture f/2.2, support des photos macro

Pas de grand changement par rapport à l'iPhone 15 donc. Le capteur principal reste le même et seul le grand angle s'améliore avec une plus grande ouverture, permettant de laisser passer plus de lumière, et avec la prise en charge de la macro. Du côté des iPhone 16 Pro et Pro Max, les modifications apportées sont plus marquées :

Capteur principal de 48 Mégapixels, ouverture f/1.78, zoom x2

Ultra grand angle de 48 MP, ouverture f/2.2, support des photos macro

Téléobjectif de 12 MP, ouverture f/2.8, zoom x5

Si encore une fois le capteur principal est identique à celui de la génération précédente, l'ultra grand angle fait un bond en avant en passant de 12 à 48 Mégapixels, tout en profitant d'une meilleure ouverture. Il intégrerait également la technologie de pixel binning propre à l'objectif primaire. Pour rappel, elle permet de combiner les informations en provenance de pixels voisins, ce qui in fine améliore la qualité d'image. Notons aussi que le téléobjectif x5 ne sera plus une exclusivité du modèle Pro Max.

Les autres nouveautés liées aux capteurs photos des iPhone 16

AppleInsider avance la même chose que plusieurs sources depuis des mois : tous les modèles d'iPhone 16 posséderont un bouton de capture. D'après les sources du média, la plupart des rumeurs à son propos se vérifient.

Situé en bas de la tranche droite des mobiles, il possède plusieurs fonctions. D'abord ouvrir l'application caméra que vous aurez associé au préalable, que ce soit celle d'Apple ou un autre. Ensuite, le bouton s'enfonce à mi-course, comme sur un appareil photo numérique, afin de déclencher une fonction liée à une API. Par exemple verrouiller la mise au point. Enfin, appuyer à fond dessus prend une photo. Il est aussi possible de faire glisser son doigt sur le bouton pour différentes actions, possiblement faire varier le zoom, l'ouverture ou autre.

Relevons pour finir qu'au niveau de la vidéo, les deux iPhone 16 Pro seraient capables de filmer en 3K à 120 images par seconde avec Dolby Vision. Pour le reste, on aurait droit à du 1080p à 120 ou 240 ips, ainsi qu'à de la 4K limitée à 60 ips. Plus qu'à attendre quelques semaines avant de vérifier tout cela de manière officielle.